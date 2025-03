Roma, multa da 39mila euro dopo il match contro il Porto (20mila per le dichiarazioni di Ranieri)

Il tecnico giallorosso si era sfogato contro Rosetti per la scelta dell’arbitro; 11mila euro per “condotta impropria della squadra” e 8mila per “danneggiamenti causati allo stadio e alle sue installazioni”.

La Roma se la cava con una multa da 39mila euro per le parole e il comportamento di Claudio Ranieri e della squadra rispetto all’arbitraggio del match contro il Porto. La partita di Europa League era stata affidata al direttore di gara Tobias Stieler.

Roma multata per il comportamento di Ranieri e della squadra contro il Porto

Questa la sanzione della Uefa. Il club giallorosso sarà costretto a pagare, dei 39mila euro, 20mila per le dichiarazioni del tecnico contro Rosetti; 11mila euro per la “condotta impropria della squadra” (Ranieri ha impedito ai calciatori di stringere la mano all’arbitro) e 8mila euro per “danneggiamenti causati allo stadio e alle sue installazioni”.

Evitata quindi la squalifica per il tecnico, che sarà regolarmente in panchina per l’ottavo di finale d’andata contro l’Athletic Bilbao, previsto per giovedì 6 marzo.

Il tecnico giallorosso: «Rosetti scelse Taylor a Budapest? Allora si capisce tutto…»

In seguito all’1-1 in Europa League tra Porto e Roma, il tecnico Claudio Ranieri ha criticato la gestione del match affidata a Tobias Stieler; non solo, ha inoltre tirato in ballo Roberto Rosetti, che è il designatore arbitrale Uefa. In conferenza post-partita ha dichiarato:

«Non mi sta bene, e parlo a Rosetti: lei è integerrimo e onesto ma allora non capisco perché ha mandato a Porto un arbitro che su 21 partite dirette da lui, la squadra fuori casa ha pareggiato 9 volte e tutte le altre le ha vinte la squadra di casa? Rosetti deve stare un attimino più attento nelle designazioni. Un mio amico mi ha detto che mandò anche Taylor alla finale di Budapest [persa dalla Roma contro il Siviglia]. Allora si capisce tutto».

