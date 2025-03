Massimo Mauro alla Gazzetta: «Magari sarebbe passata lo stesso, chi può dirlo?, però almeno l’opposizione sarebbe stata più sostanziosa».

Perché in barriera su Dimarco il più esterno era Spinazzola? C’erano calciatori più alti (Mauro)

Nell’intervista alla Gazzetta dello Sport Massimo Mauro torna sulla barriera allestita dal Napoli per fronteggiare la punizione di Dimarco. Mauro non è rimasto convinto da quella disposizione. Ed esplicita il suo pensiero:

E c’è anche qualcosa che non le è piaciuto.

«La barriera del Napoli sulla punizione dello 0-1. Il capolavoro rimane, Dimarco è stato esemplare nella battuta, ma a me non ha convinto la disposizione degli uomini. Perché ci è andato Spinazzola come primo a destra? Non è piccolo, certo che no, ma c’è chi ha più centimetri. Magari sarebbe passata lo stesso, chi può dirlo?, però almeno l’opposizione sarebbe stata più sostanziosa».

Dimarco sabato in conferenza si era risentito alla domanda se Meret avrebbe potuto fare di più.

Meret poteva fare di più? Dimarco risponde infastidito: «Ma che domanda è?»

L’autore del gol dell’Inter, arrivato su punizione, Federico Dimarco, è intervenuto in conferenza stampa al termine del pareggio contro il Napoli.

Come stai? C’è amarezza per il pareggio finale?

«Adesso faccio fatica a dirvi qualcosa, preferisco aspettare domani e vedere come sto. Il pareggio? Dispiace, il Napoli è forte e ci ha messo in difficoltà. Devo fare i complimenti alla squadra, nonostante le assenze è stata una partita di carattere».

Che emozione hai provato a segnare su punizione nello stadio intitolato a Maradona? Nessun sinistro c’era riuscito da quando si chiama così…

«È stato un bel gol, sinceramente avrei preferito festeggiarlo con una vittoria. Ci teniamo stretto questo pareggio».

Per Rotterdam?

«Non so proprio dirvi».

L’orgoglio c’è stato oggi…

«Siamo l’Inter e siamo una grande squadra. Siamo felici di lottare per tutto, siamo l’unica italiana. Dobbiamo restare sereni e avere la testa libera».

Poteva fare di più Meret sulla punizione?

«Ma che domanda è… La barriera era messa bene, l’ho fatta passare dal lato e ho fatto un grande gol».

