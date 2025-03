Juventus, Tether inizia a dare i suoi frutti: in meno di un mese, il titolo in Borsa è salito al 45% (C&F)

La società di criptovalute ha acquisito lo scorso febbraio il 5% della società. Il valore a Piazza Affari sale da 880 milioni a 1,27 miliardi. Il titolo chiude la giornata in crescita del 12,03%.

Il titolo in Borsa della Juventus ha chiuso la giornata in crescita del 12,03% a 3,3700 euro per azione. Da giugno 2022, il titolo del club ha raggiunto i suoi massimi; tre anni fa era stata l’ultima volta in cui aveva superato i 3,37 euro per azione.

Oltre 6 milioni di pezzi scambiati in giornata, su una media quotidiana di 1,57 milioni negli ultimi tre mesi.

In meno di un mese il titolo in Borsa della Juventus è salito del 45%

In particolare, come si legge su Calcio e Finanza:

le azioni della Juventus hanno guadagnato il 45% dal 7 febbraio scorso. Una forte crescita anche sulla spinta delle manovre di Tether, la società di criptovalute che nelle scorse settimane ha acquisito il 5% della società. Guardando alla capitalizzazione di Borsa, così, in questo periodi il valore a Piazza Affari della Juventus da 880 milioni a 1,27 miliardi.

Guardando alla singola giornata, negli ultimi 5 anni solo in quattro occasioni il titolo del club bianconero ha avuto un rendimento superiore come crescita, facendo quindi meglio del +12% di oggi: in particolare, era successo il 19 aprile 2021 (+17,8% nel giorno del lancio del progetto Superlega), il 7 novembre 2024 (+14,6% nel giorno dell’assemblea degli azionisti sul bilancio al 30 giugno 2024) e il 20 aprile 2020 (+12,87%).

Secondo quanto fa sapere Calcio&Finanza, la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha reso pubbliche le ultime comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti per le società quotate in Borsa. “Tra queste emerge anche l’acquisizione di una quota di minoranza della Juventus da parte di Tether, una stablecoin, criptovaluta come i famosi bitcoin ma ancorata al valore del dollaro“.

La Consob ha quindi comunicato che “Giancarlo Devasini – il fondatore di Tether, che secondo la rivista specializzata Forbes vanta un patrimonio di oltre 9 miliardi di dollari – ha comunicato l’acquisto da parte di Tether di una quota pari al 5,015% dei diritti di voto del club bianconero“.

ilnapolista © riproduzione riservata