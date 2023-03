Di Maria: il rinnovo con la Juve è possibile anche senza le coppe europee (Gazzetta)

Il Fideo ha in testa la Coppa America 2024. Di Maria vuole vivere la competizione da campione del mondo e la convocazione dipende da una stagione in un top club europeo

Il matrimonio tra Angel Di Maria e la Juventus potrebbe durare un altro anno ancora. A scriverlo è la Gazzetta che allontana le voci di mercato che davano l’argentino come prossimo alla partenza dopo questa stagione. Le coppe europee non sono più l’unica condizione che permetterebbero alla Juve di trattenere Di Maria, il cui ingaggio è abbastanza oneroso.

La Juve sembra quindi decisa a sacrificare alcune pedine pur di mantenere un leader tecnico come Di Maria:

“La Juventus non sa ancora se giocherà le Coppe europee nel 2023-24, ma è pronta a rompere gli indugi per rinnovare il contratto del Fideo. Il progetto della Juventus non cambia e la Signora in futuro sarà sempre più giovane, italiana e sostenibile. Ma a guidare i talenti under 25 serviranno anche dei leader e dei campioni. La Juventus vuole giocare d’anticipo e blindare il Fideo, anche a costo di dover compiere altri sacrifici in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. E Di Maria dalle prime chiacchierate informali non ha chiuso la porta all’eventualità di restare in bianconero anche senza la vetrina della Coppa con le grandi orecchie.”

Ci sono tutti gli elementi per far pensare cha la trattativa possa andare solo a buon fine. Di Maria si trova bene a Torino e come lui tutta la sua famiglia ma ciò che renderebbe convinto l’argentino è la prospettiva della Coppa America:

“Il Fideo più che la prossima Champions, che pure preferirebbe giocare (e non è ancora detto che non possa riuscirci con la Juventus), ha in testa la Coppa America 2024. Di Maria vuole vivere la competizione, già vinta nel 2021, da campione del mondo in carica. E sa benissimo che per essere convocato dal c.t. Scaloni ha bisogno di una stagione in un top club europeo.”

Chiaro che l’ultimo pezzo del puzzle che deve incastrarsi chiama in causa l’aspetto economico:

“Un aiuto, in caso di rinnovo, potrebbe arrivare dagli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita.”

