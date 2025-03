Anche i Messi invecchiano: ha saltato il 46% delle partite in Mls, ma l’Inter Miami sa vincere anche senza di lui (As)

Hanno battuto lo Houston Dynamo 4-1. In 22 partite che l’argentino ha saltato dall’arrivo in Mls, la squadra ha collezionato 12 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

La firma di Leo Messi per l’Inter Miami è stato certamente un momento storico per il calcio statunitense. Ma il club di Beckham è riuscito a imparare a vincere anche senza la stella argentina; si stanno pian piano abituando che anche i Messi possono invecchiare.

L’Inter Miami ha imparato a vincere anche senza Messi

As scrive:

Il tecnico Javier Mascherano lo ha fatto riposare, ma l’Inter Miami è riuscito ad agguantare tre punti importanti in Mls battendo lo Houston Dynamo 4-1. Nonostante la leadership che il campione del mondo di Qatar 2022 ha, e essendo un giocatore che può cambiare le partite da un momento all’altro, la squadra ha dimostrato che non è un calciatore essenziale. I numeri non mentono. Messi ha saltato un totale di 22 partite dal suo arrivo e la squadra ha collezionato 12 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, dimostrando di essere pronti a competere con o senza l’argentino.

Messi ha giocato il 54% delle partite (26 match) dell’Inter Miami in Mls, meno di Luis Suarez che è arrivato sei mesi dopo (29 match). Nonostante questo, l’argentino migliora la squadra quando è in campo; al di là dei 20 gol e 10 assist dello scorso anno, che lo hanno portato a vincere il premio di miglior giocatore della stagione, l’Inter Miami raggiunge una media di 2,38 gol a partita, mentre senza di lui, la media scende di 1,90.

