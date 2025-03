In conferenza: «L’arbitraggio europeo difende i calciatori che danno spettacolo in campo. Sto imparando ad essere più tranquillo durante le partite».

Vinicius Jr ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di Madrid tra Real e Atletico di Champions League, andata degli ottavi di finale.

Vinicius: «Non ho mai sognato di vincere il Pallone d’oro, il Real mi ha chiesto di boicottare la cerimonia»

Saranno 300 partite con il Real Madrid:

«Continuo a vivere cose incredibili con questa maglia, realizzando i miei sogni. Abbiamo iniziato a giocare meglio dal match contro il City. Speriamo che i tifosi possano essere con noi e possiamo dare il massimo per fare una grande partita per loro».

Ti senti più tranquillo con gli arbitri europei?

Vinicius: «Gli arbitri in Europa difendono i giocatori che danno spettacolo. Non mi piace parlare di arbitri, per noi è importante che fischino in maniera giusta».

Sul futuro:

«Sono molto tranquillo perché ho un contratto fino al 2027 e spero di poterlo rinnovare il prima possibile perché sono felice qui. Tutte le persone mi amano molto. Non potrei essere in un posto migliore di qui».

Possiamo rassicurare i tifosi, nonostante i molti soldi che ti potranno offrire?

«Sono qui per fare la storia. Spero di poter continuare a segnare più gol e giocare più partite con questa maglia. Ho vinto già, ma posso vincere molto di più e posso entrare nella storia di questo club con tanti grandi giocatori che sono leggende».

Ti sei sentito tradito per non aver vinto il Pallone d’oro?

«No, le persone votano ciò in cui credono. Ho il mio pensiero. Non ho mai sognato di vincere il Pallone d’oro, quando sei vicino ci credi, ma avrò altre possibilità. Ho già vinto due Champions e sono qui per vincerne molte altre».

Chi ha deciso di non andare alla cerimonia?

«Faccio quello che dice il club e il club mi ha chiesto di rimanere a Madrid».

Il derby in Champions:

Vinicius: «Sarà una grande partita. Un derby è una partita che aspetti per tutta la stagione. Sono entusiasta di poter giocare una grande partita come questa. Domani sarà una bella festa per i nostri tifosi».

Come giudichi la tua stagione?

«Sono nella mia versione migliore in questo momento. Ho avuto degli infortuni. Con così tante partite non puoi essere al 100% in tutte le partite. Molti stanno giocando con disagio. Penso che la mia stagione stia andando bene. È normale che la gente mi chieda di più e voglia di più da me. Ma ora sta arrivando il momento decisivo della stagione e a Madrid stiamo giocando meglio in questo momento».

Cosa ti rende più nervoso in campo?

«Quando gli arbitri non ammoniscono i miei avversari e appena protesto io, mi danno il giallo. Faccio un sacco di cose che non dovrei fare, ma ogni partita sto migliorando e sono più calmo. Sono qui da molto tempo, ma la gente dimentica che ho 24 anni e ho ancora molto da imparare e continuerò a farlo fino alla fine della mia carriera».

Hai parlato con Ancelotti della partita di sabato [sconfitta contro il Betis 2-1]?

«L’ultima partita è stata un po’ calante. Abbiamo iniziato molto bene, ma dopo 20 minuti abbiamo fallito troppo e abbiamo sbagliato tutto. La cosa migliore è che è successo in quella partita perché domani non si può fallire. Se fallisci vai a casa. Siamo qui per migliorare e fare una buona partita domani».

