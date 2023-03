La Roma ha presentato ricorso contro la squalifica di Mourinho 

Sul CorSport. Il club punta alla totale eliminazione, non semplicemente ad uno sconto. Ne fa una questione di principio

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la Roma questo pomeriggio ha ufficialmente presentato il ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta al suo allenatore, José Mourinho, dopo la lite con il quarto uomo di Cremonese-Roma, Marco Serra.

“Adesso il club giallorosso è in attesa della convocazione da parte della corte sportiva d’appello per discutere il ricorso: non presenzierà José Mourinho, ascoltato ieri dalla procura federale per quanto riguarda il comportamento irrispettoso di Serra, ma ci saranno gli avvocati del club guidati da Antonio Conte a difendere il tecnico”.

L’obiettivo della Roma, scrive il quotidiano sportivo, è quello di riavere Mourinho in panchina anche contro la Juventus. Dunque la richiesta non è uno sconto sul numero delle giornate di stop, ma il totale annullamento della squalifica.

“La Roma ne fa un discorso di principio, sottolineando che in queste stagioni non è mai stato presentato neanche un ricorso sulle sue squalifiche. In sintesi: José è stato danneggiato, vogliamo che emerga la verità e la giustizia”.

Purtroppo, però, Mourinho è recidivo, dunque, commenta il CorSport, è difficile che gli vengano tolte entrambe le giornate di squalifica. Più probabile lo sconto.

ilnapolista © riproduzione riservata