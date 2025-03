Basta rigorini, per i falli di mano che non bloccano un gol diamo la punizione a due in area (Süddeutsche)

Al giornale tedesco piace il nuovo “metodo” Ifab: cambiare la sanzione più che la regola. Perché non provarci con le deviazioni in area sui cross? Il rigore è troppo

Forse i regolatori del calcio, il famigerato Ifab, ha capito il metodo: come cambiare davvero il pallone senza doversi inventare ogni volta uno stravolgimento (che infatti approvano con enorme fatica): cambiare la sanzione, più che la regola. L’hanno fatto qualche giorno da con la perdita di tempo del portiere: se dopo otto secondi hanno ancora la palla tra le mani scatta un calcio d’angolo per gli avversari. Per la Süddeutsche Zeitung è un fatto “straordinario”.

Poi il giornale tedesco rilancia: perché non applicare il metodo al fallo di mani in area? Ai rigorini, insomma… “L’idea di cambiare la punizione anziché la regola è promettente. Se la sanzione e l’infrazione non sono proporzionate, ciò provoca risentimento in tutti gli ambiti della vita, compreso il calcio. In passato era questo il caso, ad esempio, della cosiddetta doppia punizione (cartellino rosso e rigore) e oggi è la causa principale della frustrazione costante per l’eterno problema del fallo di mano in area”.

“Per i cross bloccati accidentalmente non dovrebbe più essere comminata la sanzione massima.

Per un’infrazione in cui la questione della colpevolezza è raramente chiara, a una squadra viene assegnato un rigore con una probabilità del 75 percento di segnare un gol. E quando la partita viene decisa in questo modo, la rabbia e il risentimento si scatenano. Pensateci un attimo: se si potesse assegnare un calcio di punizione indiretto invece di un rigore per i falli di mano che non impediscono un gol certo o quasi certo, non si ridurrebbe la pressione? Certo, gli arbitri dovrebbero prendere un’altra decisione (“Era un gol sicuro? Hmm…”), ma per i cross dal limite dell’area di rigore bloccati per sbaglio non dovrebbe più essere imposta la sanzione massima. Questo sarebbe un progresso”.

