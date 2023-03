A luglio Psg e United possono portare via Kim dal Napoli per 60 milioni (Gazzetta)

Il contratto lega la clausola rescissoria al fatturato del club compratore. Passato luglio, il Napoli proverà ad eliminarla

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui nodi di mercato che riguardano i giocatori del Napoli, a cominciare dai rinnovi e dalle clausole in ballo. Prima tra tutte, quella che riguarda il contratto di Kim Min-jae. Una clausola, spiega la rosea, che hanno chiesto gli agenti del difensore coreano come condizione per il suo passaggio al Napoli, per cautelarlo qualora non si fosse trovato bene in squadra. La clausola, di 48 milioni e valida solo per l’estero, prevede che dal primo al 15 luglio Kim possa svincolarsi dal club di De Laurentiis. La clausola potrebbe rendere a De Laurentiis almeno 60 milioni se a farsi avanti fosse un top club.

“Dal primo al 15 luglio prossimo, dunque in una finestra di due settimane, il giocatore asiatico potrà svincolarsi dal club (solo per l’estero) esercitando una opzione che comunque porterà non meno di 45-50 milioni alla società di De Laurentiis. Infatti il pagamento del cartellino è legato a dei parametri sui fatturati di chi acquista, dunque nel caso si facessero concretamente avanti – come da rumors – Psg e Manchester United il riscatto si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro. In realtà questa norma era stata fortemente voluta dagli agenti per dare a Kim una “via di fuga” in caso non si fosse trovato bene a Napoli”.

In ogni caso, dopo luglio il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, scrive la Gazzetta dello Sport, incontrerà gli agenti di Kim per prolungare il suo contratto e provare ad eliminare la clausola che attualmente lo appesantisce.

