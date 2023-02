Tottenham, ancora bilancio in rosso di 50 milioni di sterline

Il Tottenham ha registrato ricavi per 444 milioni di sterline, in crescita del 22,7% rispetto ai 361,9 milioni di sterline del 2021.

Il Tottenham ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2022 ancora in rosso per 50,1 milioni di sterline, dopo il rosso di 83,8 milioni di sterline al 30 giugno 2021. Il Tottenham ha registrato ricavi per 444 milioni di sterline, in crescita del 22,7% rispetto ai 361,9 milioni di sterline del 2021.

I ricavi sono così suddivisi:

Ricavi da matchday per 106,1 milioni di sterline (1,9 milioni nel 2021);

Ricavi UEFA per 10,2 milioni di sterline con la partecipazione alla Conference League (23,6 milioni nel 2021 quando gli Spurs avevano disputato l’Europa League);

Ricavi da diritti tv per 144,2 milioni di sterline (184,4 milioni nel 2021);

Ricavi commerciali per 183,5 milioni di sterline (151,9 milioni nel 2021).

In aumento tuttavia anche i costi, con le spese operative al netto del player trading che sono cresciute del 18,7% a 403,4 milioni di sterline (339,8 milioni di sterline nel 2021) a causa dell’aumento dei costi legati alla prima squadra e del ritorno alla piena capienza per quanto riguarda i costi del matchday. Comprendendo anche gli ammortamenti legati alla prima squadra, i costi sono stati pari a 483,2 milioni di sterline (422,7 milioni nel 2021).

In particolare, i costi del personale sono stati pari a 209,1 milioni di sterline (204,8 milioni nel 2021), con salari e bonus pari a 181,8 milioni di sterline (179,7 milioni nel 2021), mentre gli ammortamenti sono stati pari a 79,8 milioni di sterline (82,8 milioni nel 2021).

L’EBITDA è risultato così positivo per 112,2 milioni di euro (97,0 milioni nel 2021), mentre l’EBIT è risultato negativo per 61,3 milioni di euro (80,1 milioni nel 2021), considerando anche 41 milioni di interessi versati in maggior parte per il nuovo stadio.

Il risultato netto è risultato così negativo per 50,1 milioni di sterline, in leggero calo rispetto al rosso di 83,8 milioni nel 2021. L’indebitamento netto è sceso a 626 milioni di sterline rispetto ai 706 milioni del 2021.

Il presidente Daniel Levy in una nota ha spiegato il bilancio del Tottenham:

«Il nostro obiettivo è sempre stato quello di coniugare la stabilità finanziaria del Club con la competitività sul campo. Dobbiamo fare ciò che è giusto per noi e sostenibile a lungo termine. Il panorama della Premier League è cambiato in modo significativo nell’ultimo decennio. È comprensibile che alcuni tifosi chiedano maggiori spese, in gran parte insostenibili per molti club. Stiamo competendo in un campionato in cui abbiamo visto aumentare la proprietà della ricchezza sovrana e la finanza dei consorzi; e in una lega dove il potere di spesa è ormai nelle mani di pochi che dominano e hanno la capacità di distorcere il mercato».

