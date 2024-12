Lukaku sarà discutibile nelle prestazioni ma segna e ha fatto un gran gol. E si è visto come può essere importante il belga per la squadra

Sogniamo il tridente Kvara-Lukaku-Neres anche se Conte è uomo prudente

Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che lo fa ripartire. La situazione era delicata dopo la doppia sconfitta in Coppa Italia e in campionato con la Lazio e anche la partita non si era ben messa con dei gol iniziali divorati e lo svantaggio poi su rigore. Ma si deve dire che il Napoli ha risposto alla grande. Nel primo tempo, equilibrato, il Napoli ha giocato in 9 con due assenti Lukaku e Mc Tominay e ha chiuso in svantaggio. Nel secondo tempo poi quelli che erano stati i peggiori in campo illuminano la partita con una grande giocata ed un gran gol del belga e portano il Napoli al pareggio.

Guido – Nel secondo tempo poi il Napoli ha dominato nettamente e non vi è stata partita. In primis gli azzurri hanno dominato fisicamente con l’Udinese che è calata molto riducendo la pressione, ma il Napoli ha anche giocato molto di più in verticale ed ha migliorato la cifra tecnica riducendo gli errori . I bianconeri in realtà non hanno mai tirato in porta mentre il Napoli ha giocato, segnato altri due gol ed avuto altre occasioni.

Cesare – Si deve sottolineare la grande prestazione di Neres che non ha fatto assolutamente rimpiangere Kvara, anzi. Finalmente ha dimostrato quello che si vuole da lui, puntare e saltare l’uomo creando superiorità numerica e scompiglio negli avversari. Inoltre vi sono state due grandi prestazioni di Lobotka ed Anguissà. Lobotka ha fatto girare la squadra, guadagnato e ripulito palloni con grande freddezza pur se pressato dagli avversari. E Anguissa ha fatto una partita straripante e segnato anche un gran gol.

Guido – La butto lì. Ho fatto un sogno. Conte partendo dalla prestazione ottima di Neres (che però deve essere più preciso nell’ultimo passaggio e nel tiro) e con Kvara al meglio attua un tridente con Neres a destra (dove rende di più a piede invertito) al posto di Politano (gran lavoratore ma prevedibile e spesso impreciso), Lukaku a centro e Kvara a sinistra. Ma Conte, purtroppo, al di là del suo atteggiamento fumantino, è uomo prudente ed è difficile che almeno per ora rinunci al suo moderno Politano in versione Callejon.

Cesare – Anche io penso che sia difficile, basti pensare alla sostituzione tipo di Politano con Mazzocchi con il Napoli in vantaggio. Ma quando il Napoli deve fare la partita è una idea che mi piace e non potrà essere per tutte le partite ma sicuramente per alcune. Come detto più volte il Napoli deve migliorare la fase offensiva ma Conte dovrebbe però trovare gli equilibri giusti essendo tale schieramento più sbilanciato. Ritornando a Lukaku, sarà discutibile nelle prestazioni, ma va sottolineato che segna ed ha fatto un gran gol (e sono in campionato 6 con 4 assist). E ancora una volta si è visto come può essere importante il belga per la squadra e che le ambizioni del Napoli non posso che passare per lui. E il gol lo ha fatto come contro il Milan dettando il passaggio in profondità ed ecco dovrebbe più spesso fare queste giocate e andare di meno incontro al pallone spalle alla porta dove viene quasi sempre anticipato. Inoltre sottolineo ancora, come hai fatto tu l’altra volta, i tanti calci d’angolo battuti male e sprecati. Con i centimetri e le capacità aeree che ci ritroviamo è veramente un gran peccato.

Guido – Comunque adesso il Napoli deve fare filotto chiudendo il 2024 altre due vittorie nelle prossime due partite contro Genoa e Venezia ampiamente alla portata e poi vedere che fanno le altre. Tutti devono sapere che noi ci siamo!

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido: sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Olivera – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Rrahmani – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Buongiorno – Cesare: sufficiente ; Guido:sufficiente

Anguissa – Cesare: straripante; Guido:ottimo

Lobotka – Cesare: stratosferico; Guido:ottimo

McTominay – Cesare: insufficiente 1° tempo/sufficiente 2°; Guido:sufficiente

Politano – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Lukaku – Cesare: pessimo 1° tempo/buono 2° ; Guido:buono

Neres – Cesare:fortissimo; Guido:un missile

Gilmour – Cesare:s.v. ; Guido: s.v.

Ngonge – Cesare: sufficiente; Guido:s.v.

Simeone – Cesare:buono; Guido:buono

Raspadori – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte – Cesare:buono ; Guido:ottimo

