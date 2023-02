Spalletti si arrabbia con i bambini che saltano la scuola per andare a Castel Volturno (VIDEO)

«Se non andate a scuola, come capirete quello che dico quando vi dovrò allenare? Io quelli che non capiscono non li voglio».

Spalletti in versione professore che bacchetta. E’ successo a Castel Volturno. L’allenatore del Napoli ha rimproverato dei bambini presenti, di mattina, a Castel Volturno, per raccogliere autografi e foto dei calciatori del Napoli. Spalletti si è avvicinato loro ed ha chiesto:

«Come mai non siete a scuola?».

I piccoli gli hanno risposto che c’era sciopero. E lui:

«E quando si recupera la lezione, oggi pomeriggio?».

Mai, è la risposta dei bambini. Ma Spalletti incalza:

«Come, mai. E quando ti dovrò allenare e non capirai cosa ti dico? Io quelli che non capiscono non li voglio».

Già a novembre scorso, parlando con la platea di Coverciano, Spalletti impartì una lezione ai giovani. All’epoca disse:

«Ci sono due modi di fare sport: calciando il pallone e studiando per capire quello che chiedo io. Studiare è uno sport, anche perché se vuoi giocare con me nel Napoli, devi capire cosa si vuole fare e dove si vuole andare. Bisogna saper calciare bene la palla e sapere quello che si dice e quello che si ascolta. Sono due sport uguali».

Ed elogiò Di Lorenzo.

«Di Lorenzo fa il capitano non solo perché è bravo a giocare ma perché ha la pagella migliore di tutti».