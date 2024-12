Il Barcellona perde in casa 0-1 col Leganes, in Liga è grande ammucchiata

Seconda sconfitta consecutiva in casa. Il Mundo Deportivo: “sciupato il vantaggio iniziale». Barça, Atletico e Real in due punti, il Barça ha una partita in più

Il Barcellona perde in casa 0-1 col Llganes, in Liga è grande ammucchiata

Mucchio selvaggio in testa alla classifica in Liga. Il Barcellona è stato sconfitto in clasa dal Leganes. È la terza sconfitta nelle ultime sei partite. Resta in testa alla classifica con 38 punti. Ma a pari punti con l’Atletico Madrid che ha una partita in meno. Anche il Real Madrid, che di punti ne ha 37, ha una partita in meno. Quindi virtualmente è la squadra del Cholo a essere primo in classifica. O comunque ha la possibilità di diventare capolista.

Colosal batacazo, scrive El Mundo Deportivo, tracollo clamoroso.

Scrive El Mundo Deportivo:

Tonfo clamoroso del Barcellona in casa contro una delle squadre più deboli della Liga. Al Leganes è bastato segnare un gol e affidare tutto al loro portiere nelle poche occasioni prodotte dal Barcellona. Avrebbe potuto aumentare il vantaggio visto il pareggio del Real Madrid per 3-3 in casa del Rayo Vallecano. Imperdonabile.

Un’altra sconfitta in casa, la seconda di fila dopo la partita contro il Las Palmas. Con una differenza: la squadra delle Canarie ha esibito calcio. E, inoltre, nel finale di quella partita c’erano due rigori. Questa volta non ci sono spiegazioni valide.

Barcellona irriconoscibile, che sta sciupando il vantaggio che aveva acquisito nella parte iniziale della Liga. Ha esaurito le forze, come se questa infinita fase di pseudo-Champions League (che in realtà non serve a nient’altro che stabilire gli accoppiamenti delle eliminatorie) gli avesse succhiato tutte le energie.

Indubbiamente, i tifosi che hanno deciso di sfidare il freddo e andare a vedere Barcellona-Leganes, si aspettavano altro.

Critiche a Lewandowski:

Ha avuto due occasioni molto chiare: solo contro Dmitrovic dopo un passaggio di Raphinha; e, più tardi, grande controllo acrobatico dopo un buon passaggio di Pedri, ma il suo tiro è stato infruttuoso come il precedente e Dmitrovic ha respinto di nuovo con il piede.

Molto concentrato, il portiere è stato l’eroe del Leganes.

