Spalletti professore a Coverciano

Spalletti a Coverciano per tenere una lezione. Fra gli allievi anche alcuni suoi ex giocatori. Poi si emoziona davanti alla maglia di Maradona.

Luciano Spalletti si è recato questo mattina a Coverciano per tenere una lezione ai futuri allenatori Uefa Pro e Uefa A. Fra gli “alunni” erano presenti anche alcuni sui ex giocatori come Daniele De Rossi, in questo momento allenatore alla Spal, e Alberto Aquilani.

Dopo la lezione, l’allenatore del Napoli ha fatto visita al Museo del Calcio in compagnia del direttore e giornalista Matteo Mariani, che per Spalletti ha espresso già diversi apprezzamenti. Durante il tour in mezzo ai cimeli della nazionale azzurra, l’allenatore si è emozionato guardano la maglia di Maradona indossata durante il Mundial del 1982.

Luciano #Spalletti è intervenuto questa mattina a #Coverciano per una lezione agli aspiranti allenatori UEFA Pro e UEFA A. Prima non poteva mancare una visita al #MuseodelCalcio insieme al presidente Matteo Marani.#Azzurri 🇮🇹 #Figc #Nazionale pic.twitter.com/hhVrv2J7yE — Museo del Calcio di Coverciano (@museocoverciano) November 29, 2022

In questo momento l’allenatore è sulla bocca di tutti per via dell’ottimo cammino del Napoli che lo ha portato ad occupare il primo posto in classifica. Durante la lezione a Coverciano, Spalletti, ha parlato agli aspiranti allenatori di tattica e gestione del gruppo, nonché di comunicazione.

Oltre ad alcuni suoi ex giocatori, ad ascoltare il “prof.” c’erano anche Matteo Paro e Salvatore Foti, due allenatori in seconda che in questa stagione hanno già affrontato Spalletti.

Dopo la lezione Spalletti si è concesso un tour all’interno del Museo del Calcio insieme al direttore Mariani, un giro fra i trofei, i cimeli e la storia della nazionale italiana. Spalletti si è poi soffermato ad ammirare la maglia di Diego Armando Maradona, indossata dal Pibe de Oro proprio contro l’Italia nel Mundial dell’82.