Sion, il presidente esonera l’allenatore per due partite e vai lui in panchina

Il club svizzero in pieno caos, il presidente Christian Constantin guiderà dalla panchina la squadra nelle partite contro il Lugano (in campionato e in Coppa di Svizzera)

Quello che sta accadendo al Sion di Mario Balotelli ha dell’incredibile. Il Corriere dello Sport riporta dell’esonero dell’allenatore, Fabio Celestini, per due partite.

Una sorta di stand by per l’allenatore che era subentrato a Paolo Tramezzini alla fine del 2022. Il presidente del club svizzero, Christian Constantin, ha deciso di guidare lui la squadra nelle prossime due partite contro il Lugano.

La prima in campionato e la seconda in Coppa di Svizzera. La situazione del Sion in campionato non è delle migliori. Tre sconfitte nelle ultime quattro gare. I tifosi sono preoccupati vista la penultima posizione del Sion con 22 punti.

Oltre alla preoccupazione è subentrata anche la rabbia dei tifosi che al termine della gara contro il San Gallo hanno duramente contestato Balotelli. Mario è accusato di scarso impegno a tal punto che i tifosi hanno letteralmente bruciato la sua maglia con il famoso numero 45.

Ancora una volta Balotelli si chiederà: “Why always me?”

Ieri scrivevamo della maglia bruciata:

“Sport.ch scrive: “I tifosi hanno boicottato la fase finale della partita, sono usciti dalla curva e hanno smesso di cantare. Dopo il fischio finale, i tifosi sono andati meglio. Una maglia di Mario Balotelli è stata data alle fiamme. L’FC Sion è in crisi”.

