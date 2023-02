I tifosi del Sion bruciano la maglia di Balotelli dopo lo sconfitta per 4-0

L’attaccante italiano è stato preso di mira dai suoi tifosi, prima contestato e fischiato e poi urlandogli “suda la maglia o lascia il campo”

Mario Balotelli non sta passando un bel periodo al Sion. L’ex giocatore di Milan e Inter è stato preso di mira dai tifosi del Sion dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il San Gallo. I tifosi del Sion hanno iniziato a fischiarlo e gli hanno urlato “suda la maglia o lascia il campo”. Un tifoso in preda alla rabbia per la sconfitta ha deciso di dare fuoco alla maglietta di Balotelli, segno di una rottura col pubblico di casa.

Sport.ch scrive: “I tifosi hanno boicottato la fase finale della partita, sono usciti dalla curva e hanno smesso di cantare. Dopo il fischio finale, i tifosi sono andati meglio. Una maglia di Mario Balotelli è stata data alle fiamme. L’FC Sion è in crisi”.

Im Wallis wächst die Wut: Sion-Fans verbrennen Trikot von Balotelli https://t.co/UEK8Vm5C8T — Blick Sport (@Blick_Sport) February 26, 2023

