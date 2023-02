Siani: «Pino Daniele scrisse gratis le musiche per il mio film, ci siamo frequentati per un paio d’anni» 

Al Fatto: «Nel camerino del San Carlo Maradona, preoccupato, mi disse: “Ho paura di non rendere felici le persone”. Mi è rimasto impresso».

Il Fatto intervista Alessandro Siani, al cinema con il suo sesto film da regista e protagonista, “Tramite Amicizia”. Siani parla del suo rapporto con l’angoscia.

«L’angoscia è una bella sensazione, è un bel motore: ti obbliga a migliorare. Anche la paura è così».

E la depressione? Siani:

«Fino a qualche tempo fa esisteva la convinzione che i comici fossero, in realtà, tristi nella vita privata; per questo

verso i 18 o 19 anni, con gli amici, fingevo una terribile vena malinconica. Morale? Non risultavo simpatico e si allontanavano tutti da me; invece ho scoperto il piacere dell’improvvisazione e del cazzeggio».

Siani è tifosissimo del Napoli. Gli viene chiesto se è pronto a festeggiare lo scudetto.

«Sposo la formula adottata da De Laurentiis per non parlarne direttamente: l’ha definito “l’eventualità”».

Grazie a questo lavoro ha conosciuto dei napoletani particolari.

«Pino Daniele ha scritto, gratis, le musiche per La seconda volta non si scorda mai e per un paio di anni ci siamo frequentati: per me è stata una fortuna incredibile, anche quando mi mandava un messaggio vocale gli chiedevo il bis. Con Luciano De Crescenzo sono riuscito a realizzare un libro e per Maradona ho scritto uno spettacolo teatrale».

Siani racconta di Maradona.

«Eravamo insieme al Teatro San Carlo, vado nel suo camerino, la sala piena, mille persone in attesa. Entro e lo trovo preoccupato. “Diego, che hai?” “Ho paura di non rendere felici le persone”; (pausa) la sua espressione e la sua voce mi sono rimaste impresse, perché scoprire uno come lui, ancora angosciato di non deludere, è diventato un insegnamento».

