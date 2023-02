«Se a Napoli compare lo striscione ribaltato dei Fedayn Roma scoppia la guerra civile»

Su Repubblica le reazioni del mondo ultras allo “sfregio” dello scippo degli striscioni da parte degli ultras Stella Rossa. I laziali solidali coi romanisti

Repubblica, con il documentatissimo cronista Marco Carta, fa il punto della situazione dopo il furto degli striscioni dei Fedayn romanisti da parte degli ultras della Stella Rossa di Belgrado. Carta scrive così:

Per chi osserva da fuori sono solo bandiere. Per chi vive la curva è la prima ragione di vita. Il furto dello striscione dei Fedayn

di sabato scorso segna il punto di non ritorno per il più importante gruppo della curva sud romanista. Una vendetta, che parte dagli incidenti tra gli ultrà romanisti e quelli del Napoli sull’A1 dello scorso 8 gennaio, quando 50 romanisti si erano scontrati contro 300 ultrà del Napoli, e assume ora dimensioni globali. Perché a mettere sotto scacco gli ultrà giallorossi, consumando quella che sembra una vendetta per interposta persona, sono stati i nemici della Stella Rossa Belgrado, gemellati con quelli del Napoli dal 2018.

«Riprendere gli striscioni» per ora è l’unica priorità per i Fedayn, secondo cui i serbi avrebbero potuto contare sul supporto logistico di alcuni ultrà del Napoli. Ma occorre agire in fretta, è questo il pensiero comune. Il rischio infatti è quello di perdere ogni potere in curva e di avviare uno scontro tra tifosi in tutta Europa dalle proporzioni inimmaginabili. «Se dovesse comparire il nostro striscione ribaltato a Napoli scoppia la guerra civile», racconta un ultrà della Roma che chiede l’anonimato.

Anche i tifosi laziali sono pronti a dare il loro contributo per recuperare lo striscione perduto.

Le prossime ore saranno decisive per capire i futuri sviluppi di una vicenda che si snoda lungo l’asse Roma, Napoli e Belgrado.Nel frattempo i tifosi serbi si prendono gioco di quelli della Roma: «La vostra bandiera è la nostra bandiera. Fedayn Roma arrendetevi».

