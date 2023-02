“L’agguato ai romanisti di ultras del Napoli e Stella Rossa stravolgerà il mondo ultras” (Repubblica)

Il quotidiano dà per certa la partecipazione dei napoletani. Per il codice ultras il furto degli striscioni ai romanisti (a casa propria) è una vergogna

“L’ agguato che gli ultras del Napoli e della Stella Rossa Belgrado hanno teso a quelli della Roma potrebbe stravolgere l’equilibrio del mondo ultras continentale”. Repubblica dà per certa la partecipazione dei napoletani.

Lo scrive Oscar Romano su Repubblica Roma. Una trentina di hoolingans della Stella Rossa, in Italia per seguire la squadra di basket impegnata a Milano e Bologna, hanno circondato un pulmino con a bordo tre romanisti che trasportavano il materiale di uno dei gruppi storici del tifo giallorosso, quello dei Fedayn. Sottratti striscioni e sciarpe, tra cui lo striscione dedicato al fondatore dei Fedayn, Roberto Rulli, morto nel 1999. Cosa che, secondo il quotidiano romano, rende tutto ancora più grave.

“Un’onta, non c’è che dire, aggravata dalle circostanze con cui è maturata. Nella piazza dietro la curva della Roma, dove i giallorossi sono soliti radunarsi. Per il codice ultras, roba da non uscire più di casa per la vergogna. O meglio da non entrare più allo stadio”.

Un’azione che era prevedibile, continua il quotidiano.

“Da qualche anno, gli ultras della Roma e del Napoli, un tempo abbracciati in un fraterno gemellaggio, se le danno di santa ragione”.

Nel 2014 ci fu l’episodio che portò alla morte di Ciro Esposito. Qualche settimana fa gli scontri in autostrada. Ora a preoccupare è quella che potrebbe essere la reazione degli oltranzisti giallorossi.

“Ma l’anomalia è nelle modalità dell’agguato ed è proprio questo a preoccupare, non solo per la possibile reazione degli ultras della Roma”.

“Un sorta di imboscata fuori dagli schemi ultras, e pertanto imprevedibile, che avrebbe infastidito anche gli ultras della Lazio, che viceversa rubarono uno stendardo agli ultras dell’altra squadra di Belgrado, il Partizan”.

ilnapolista © riproduzione riservata