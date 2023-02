Psg-Ziyech salta, il Chelsea manda per tre volte i documenti sbagliati

Con le visite mediche già superate, il Chelsea non ha mandato i documenti corretti entro la scadenza. Il club era occupato con Enzo Fernandez.

Ha fatto tutto il Chelsea in questa sessione di mercato, nel bene e nel male. Ieri sembrava tutto fatto per Ziyech al Paris Saint Germain, mancava solo l’ufficialità ma sul gong non sono arrivati i documenti da Londra. O meglio sono arrivati, ma erano sbagliati.

Il Psg ha fatto già ricorso alla Ligue 1 che, secondo l’Equipe, però sembra aver già respinto, lasciando il club parigino con un pugno di mosche in mano.

Volevano un attaccante e avevano messo nel mirino il marocchino. Volevano un difensore subito e hanno puntato Skriniar. Entrambi ad un passo da Parigi e eppure fermi al palo da separati in caso con le rispettive squadre.

Se per Skriniar il discorso è diverso, il Psg ha lavorato molto bene sullo sloveno, la faccenda con il Chelsea ha un sapore amaro, sa di beffa.

Ziyech si trovava già nella capitale parigina lunedì sera in attesa delle carte dal Chelsea, ieri aveva già fatto le visite mediche, mancava solo alcuni documenti. Il club da Londra li ha mandati poco prima della deadline ma erano sbagliate. E lo ha fatto per ben tre volte.

Probabilmente il Chelsea dal maxi è stato distratto affare di Enzo Fernandez con il Benfica che non voleva lasciare la presa sul giocatore.

A Parigi ce l’hanno a morte con il Chelsea. I Blues si sono già scusati e si sono resi disponibili a collaborare per portare a termine il trasferimento, ma al momento sembra molto difficile che questo accada.

Forse la vera vittima è Ziyech, costretto nel limbo della panchina dei Blues da un mero errore di forma. Dal sognare di giocare con il tridente stellare a Potter che lo lascia a fare la muffa.