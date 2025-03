Sabatini: «Questo alibi che Conte ne ha solo 11 e poi il diluvio non è corretto»

A Pressing: «Fino a poche partite fa Raspadori, Billing e Gilmour non potevano giocare. Ma pure Gilmour è credibilissimo, Raspa nel 3-5-2 fa bella figura»

Sandro Sabatini, giornalista ospite a Pressing, ha espresso la sua opinione su Napoli-Inter. Per il giornalista adesso la favorita per lo scudetto è il Napoli con Conte che non ha affatto una rosa corta.

Sabatini: «Scudetto? Dopo la partita con l’Inter, Napoli di Conte favorito»

Le parole di Sabatini a Pressing:

«Scudetto? Dopo la partita con l’Inter, la favorita è il Napoli. Fino a poche partite fa Raspadori, Billing e Gilmour non potevano giocare, ma pure Gilmour è credibilissimo, Raspa nel 3-5-2 fa bella figura. Questo alibi che Conte ne ha solo 11 e poi il diluvio non è corretto. Rigore McTominay? Sì, c’è rigore».

Il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini scrive di una panchina del Napoli “ritrovata”. Finalmente Conte può contare anche sulle riserve e loro ricambiano con gol e spunti. Billing regala il pareggio, buoni lampi di Okafor. Suo l’ultimo spunto. Sul Corriere dello Sport si legge:

Il Napoli certe partite non le sbaglia e la risposta dopo il tonfo sul lago di Como è stata da grande. L’aria di mare gli fa bene: il 62% di possesso, i 19 tiri a 6, i 12 angoli a 3, i 34 cross a 10 e la serie di chance salvate dal muro Bisseck-Acerbi-Bastoni testimoniano la superiorità nella manovra e nella produzione offensiva. Mentre il 57% dei duelli vinti certifica la ferocia ritrovata. Conte e i suoi stanno scrivendo un capolavoro: a Simone mancavano i ricambi sulle fasce (Carlos Augusto, Darmian, Zalewski), sì, mentre a lui Neres e Anguissa. Cioè cardini del sistema di gioco. In emergenza, però, ha ripescato Gilmour, incisivo in pressing su Bastoni e in costruzione con Lobotka. Già, Lobo: regia da Oscar e super strappo finale a ispirare Billing-gol. L’eroe per caso ma anche la prima di tre ottime notizie: la panchina del Napoli comincia a portare punti e spunti, come l’ultimo di Okafor al 95′ che ha prodotto i tiri di McTominay e Ngonge e i salvataggi di De Vrij e Acerbi. Sì: sfiorati a tempo scaduto la vittoria e il sorpasso in vetta. E non sarebbe stato ingiusto.

