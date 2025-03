La prima fu contro il Parma, poi Udine, Atalanta, Juventus. La squadra di Conte è terza in questa speciale classifica dietro Bologna e Atalanta

È il Napoli delle rimonte, 14 punti conquistati da posizione di svantaggio (Corsport)

Quella contro l’Inter è l’ennesima rimonta del Napoli di Conte. Squadra che ha un’anima ben definita, e l’ha mostrata da subito, dalla partita col Parma. Da allora sono stati 14 i punti vinti dagli azzurri in rimonta. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Quattordici, dicevamo, i punti conquistati da situazioni di svantaggio. In sei partite. In principio fu il Parma al Maradona, 31 agosto 2024, terza giornata di campionato, un segnale chiarissimo di cosa sarebbe stata questa squadra strada facendo: 0-1 dal 19’ del primo tempo, 2-1 dal 92’ al 96’. Più 3 in tasca. La seconda rimonta, prepotente, nel secondo tempo di Udine, il 14 dicembre: sotto al 22’ e poi il ribaltone dal 50’ in poi, fino al 3-1. E sono 6. La più esaltante del 2025 contro l’Atalanta nella bolgia del Gewiss: al 16’ colpisce la Dea e al 78’ la chiude Lukaku dopo un primo vantaggio e il successivo pareggio degli uomini di Gasp. E i punti sono 9. A seguire, la settimana dopo, rimonta contro la Juve al Maradona, figurarsi il delirio del popolo: 0-1 al 45’, ribaltone e 2-1 tra il 57’ e il 69’. Dodici. Tredicesimo e quattordicesimo punto con Lazio all’Olimpico, dall’1-0 del 6’ al 2-2 finale (con momentaneo 1-2) e, dicevamo con l’Inter.

In questa speciale classifica il Napoli è terzo alle spalle del Bologna, 16 punti conquistati in rimonta, e dell’Atalanta, 15 punti. Il cannoniere che più degli altri si è esaltato nella difficoltà è stato Lukaku: a segno con Parma (rete dell’1-1), Udinese (11), Atalanta, Juventus. Pesantissimi i gol contro Dea e Juve: del 2-3, di testa, e del 2-1 su rigore.

