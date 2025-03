Napoli primo nella classifica degli scontri diretti (Sky)

Seconda la Fiorentina, prossima avversaria del Napoli. Settimana contraddistinta ancora dal ballottaggio Gilmour-Billing, gli indisponibili dovrebbero rientrare con il Venezia.

Il Napoli, dopo i due giorni di riposo concessi da Conte, riprende il proprio lavoro a Castel Volturno in vista della sfida contro la Fiorentina. A Sky Sport, l’inviato Massimo Ugolini evidenzia una statistica interessante.

Scontri diretti: Napoli primo, Fiorentina seconda

Le parole di Ugolini:

«Il Napoli è primo nella speciale graduatoria delle squadre che hanno la migliore media punti negli scontri diretti, poi c’è la Fiorentina. 1.7 per il Napoli, 1.6 per la squadra di Palladino. Una settimana che sarà contraddistinta ancora dal ballottaggio Gilmour-Billing, due giocatori che hanno fatto la differenza con l’Inter. Ancora indisponibile Neres per poter tornare al 4-3-3, così come Anguissa e Mazzocchi. Tutti dovrebbero rientrare con il Venezia».

Kean ci sarà, la Fiorentina: “può riprendere ad allenarsi dopo il trauma cranico”

Dopo un duro contrasto alla testa avvenuto nel match contro l’Hellas Verona, Moise Kean si era accasciato sul terreno di gioco abbandonando il campo in barella.

Tuttavia, l’attaccante della Fiorentina dagli esami sostenuti non è emerso nulla che possa far pensare a un forfait per Napoli. Dunque, salvo ulteriori complicazioni dei prossimi giorni, Kean prenderà parte al match contro il Napoli di domenica 9 marzo alle 15. Nel comunicato della Fiorentina si legge:

“Acf Fiorentina comunica che nella mattina di oggi il calciatore Moise Kean è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali programmati a seguito del trauma cranico occorso durante la gara di campionato Hellas Verona -Fiorentina. Visto l’esito positivo degli esami svolti il calciatore può riprendere la regolare attività agonistica.

