La nuova stagione di Drive To Survive: “gli avvocati si sono impegnati per ridurre la serie a ciò che effettivamente si vede” (Telegraph)

Da venerdì su Netflix. “Anche con tutto il materiale a disposizione, era impossibile trasmettere quanto fosse febbrile l’atmosfera nel paddock”

Venerdì su Netflix sarà disponibile la nuova stagione di “Drive To Survive”, la docu-serie sulla F1. La nuova stagione ripercorre l’ultimo mondiale vinto da Verstappen. Purtroppo non copre in maniera esaustiva tutto quello che è successo prima e durante la stagione nel paddock. Lo scrive il Telegraph che sottolinea come la vicenda Horner (accusato di molestie) sia stata trattata in maniera troppo sbrigativa. L’altro tema lasciato un po’ in un angolo è il passaggio di Hamilton alla Ferrari.

“Considerando il materiale di prima qualità a sua disposizione, le aspettative saranno senza dubbio alte. Ma è probabile che i fan saranno solo parzialmente soddisfatti da una serie di 10 episodi che ha i suoi momenti ma non sfrutta al meglio i suoi ingredienti piccanti“.

“Le due trame sono ampiamente trattate nel primo episodio, intitolato “Business as Usual”, che come chiunque abbia seguito la bagarre della Red Bull di 12 mesi fa ricorderà era la frase che Horner usava ogni volta che gli veniva chiesto se le accuse di comportamento inappropriato rivoltegli da una dipendente della Red Bull avessero destabilizzato la squadra“.

Gli avvocati hanno ridotto notevolmente i contenuti di Drive to Survive

Netflix aveva una quantità tale di contenuti “piccanti” da poterci fare due serie tv. Tuttavia, “si sospetta che gli avvocati siano stati estremamente impegnati durante l’inverno per ridurre la serie a ciò che viene effettivamente viene mostrato“.

C’è anche una patina spessa di finzione che suggerisce la strategia dietro il documentario prodotto da Netflix. “Il primo episodio è il più forte dei 10. Ci sono alcuni momenti memorabili. Halliwell che arriva mano nella mano con Horner alla prima gara in Bahrein, con un sorriso sarcastico sul volto. Horner che insulta Zak Brown dopo aver lasciato una conferenza stampa in cui il direttore esecutivo della McLaren chiedeva maggiore “trasparenza” nell’indagine sulla Red Bull. Halliwell che bacia Jos Verstappen dopo la vittoria del figlio, che deve aver richiesto uno sforzo sovrumano da parte sua, soprattutto considerando che poi lui è andato a chiedere pubblicamente a suo marito di andarsene“.

“Ma anche con tutto il materiale a disposizione, era impossibile per i produttori Box to Box trasmettere davvero quanto fosse febbrile l’atmosfera in Bahrein, o la gara successiva in Arabia Saudita (che viene trattata in modo molto superficiale)“.

Lo stesso vale per l’addio di Hamilton alla Mercedes. “Il senso di imbarazzo tra Hamilton e Toto Wolff al lancio dell’auto a febbraio è palpabile. Come quando Wolff si avvicina per un abbraccio e Hamilton gli tende la mano, o quando Hamilton offre un feedback molto limitato sulla macchina in Bahrain“.

“Ma probabilmente c’era molto di più che non abbiamo visto. I momenti in cui Drive To Survive eccelle è quando ti vengono offerti scorci senza fronzoli dei piloti”. Ma gran parte di ciò è chiaramente scritto nel copione, e il crescente uso di partner/mogli/fidanzate/amici per condurre “chat private” come mezzo per sviluppare una narrazione è sgradevole“.

ilnapolista © riproduzione riservata