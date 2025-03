Luis Enrique: «Arne Slot è riuscito a creare una squadra quasi perfetta»

In conferenza: «Giocare in un certo modo è un’altra cosa. Sei convinto di avere più possibilità di vincere se giochi bene, ma se giochi male e vinci, non è un problema»

Luis Enrique in conferenza stampa presenta la partita tra Psg e Liverpool, andata degli ottavi di finale di Champions League.

Luis Enrique: «Se giochi male e vinci, non è un problema»

Luis Enrique sul livello attuale del Psg:

«Quello che penso non è importante. Ciò che conta è ciò che ha fatto la squadra e sono convinto che possiamo ancora migliorare».

Le chiavi di Luis Enrique per battere il Liverpool:

«Dobbiamo essere in grado di ripetere lo stesso comportamento dall’inizio della stagione, non cambiare nulla. Dobbiamo tenere la palla più di loro e generare più occasioni e difendere efficacemente, come in tutte le altre partite».

L’elogio di Luis Enrique ad Arne Slot:

«Il Liverpool è una delle migliori squadre in Europa degli ultimi anni, ha vinto la Champions League nel 2019. Il lavoro di Arne Slot potrebbe essere difficile da migliorare rispetto a quello di Klopp, ma è riuscito a creare una squadra quasi perfetta. Ci motiva anche a dimostrare che siamo al loro livello. Le statistiche mostrano come ogni squadra si evolve e le nostre statistiche sono alla pari con qualsiasi altra squadra in Europa».

Luis Enrique sul suo lavoro:

«Sì, può essere una motivazione. Possiamo dire che il Psg sta giocando in modo positivo e che il mondo del calcio vuole vedere questa partita, è fantastico. È difficile vedere una partita migliore sulla carta. Siamo due squadre che dominano molto. Domani ci saranno due idee molto diverse ma due forme di gioco molto dominanti».

Luis Enrique ha individuato le aree in cui il Psg è migliore del Liverpool?

«Sì, naturalmente. Cerco di analizzare tutti gli stili di gioco e cerco di trasmetterli ai miei giocatori e solo ai miei giocatori».

Avere una squadra piuttosto giovane può essere uno svantaggio:

«La giovane età non è un problema, è un’opportunità per noi di continuare a migliorare e crescere. Non è un handicap, soprattutto in queste grandi partite. Dobbiamo calmare le emozioni, ma tutti sono preparati».

Come sarà la partita?

Ci sono alcune differenze tra le due squadre. Il Liverpool vuole attaccare ma noi abbiamo bisogno della palla. Forse loro non hanno bisogno della palla tanto per imporre il loro gioco. Ci sono sfumature e differenze. Ogni allenatore cerca di fare del suo meglio».

«Non credo che si deciderà nella gara di andata. Se la nostra squadra riesce a giocare come sta facendo in questo momento, sarà complicato (per il Liverpool). Anche l’atmosfera al Parc des Princes sarà straordinaria».

«Siamo felici di vedere che la gente ha fiducia nella nostra squadra. Qualche mese fa era più complicato, ma i nostri sostenitori hanno sempre creduto in noi».

Luis Enrique insiste sulla forza del collettivo e sui giocatori che non giocheranno:

«È complicato per alcuni giocatori che meritano di giocare e non giocheranno. Ma siamo un collettivo, a volte sono i sostituti i più importanti. Domani potrei far giocare quattro o cinque giocatori e non vedremmo la differenza. È questo che ci rende più forti. Ognuno avrà la sua parte da fare, anche quelli che non giocano un minuto».

«Dammi il contratto. Giocare in un certo modo è una cosa. Vuoi avere la palla, sei convinto di avere più possibilità di vincere se giochi bene, ma se giochi male e vinci, non è un problema».

Luis Enrique non guarda chi è a rischio squalifica:

«Non ci concentreremo sui cartellini gialli dell’altra squadra, non ci concentreremo su quello».

Il tecnico del Psg guarderà Real-Atletico questo martedì:

«Sono un appassionato di calcio, quindi guarderò le partite di stasera come Real-Atletico. Il giorno prima delle partite, sono molto tranquillo a casa. Cerco di non pensare alla partita».

Il piano di Luis Enrique per fermare i “tre aerei da combattimento” del Liverpool:

«Sono una delle squadre migliori in Europa in contropiede. Cercheremo di tenere palla e di non soffrire troppo nelle transizioni. Fermare i loro tre jet da combattimento non è facile. Se riusciremo a imporre il nostro stile di gioco, riusciremo a non soffrire troppo. L’obiettivo è essere migliori e che loro non facciano male nelle transizioni».

