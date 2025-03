Mai in Serie A tra la prima e la quarta ci sono stati appena sei punti di distanza dopo 27 giornate (Opta)

Su X: “La 1ª e la 4ª squadra in classifica sono distanziate da soli 6 punti dopo 27 partite stagionali di Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria”

La vittoria della Juventus sull’Hellas Verona ha accorciato ulteriormente la classifica (e la quota scudetto). Infatti adesso tra la prima della Serie A e la quarta ci sono appena sei punti. Si tratta di un record assoluto per il campionato italiano. Lo evidenzia Opta Paolo che precisa come dall’era dei tre punti, mai era successo qualcosa di simile.

“La 1ª e la 4ª squadra in classifica sono distanziate da soli 6 punti dopo 27 partite stagionali di Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95):

1 – Inter 58

2 – Napoli 57

3 – Atalanta 55

4 – Juventus 52”

Motta è rinsavito, ha schierato il suo uomo migliore (Thuram) ed è addirittura in corsa per la Serie A

L’analisi di Libero Quotidiano sulla gara vinta dalla Juve contro il Verona ieri sera. Thiago Motta ha sapientemente rimesso al centro della giostra Kephren Thuram, che lo ha ripagato con la solita ottima prestazione e con il gol al 72esimo che ha sbloccato la partita e ha dato il via ai 3 punti.

Di seguito quanto scrive il quotidiano Libero:

“Finalmente Thiago rinsavisce e schiera il suo uomo migliore: Khephren lo ripaga col gol. Koop raddoppia, i bianconeri si riprendono il quarto posto e frenano la contestazione. La Juventus ha trovato la quadra, almeno in campionato. I bianconeri battono 2-0 il Verona all’Allianz Stadium, firmandola quinta vittoria consecutiva in Serie A. Sembra assurdo, considerando l’andamento altalenante messo in scena dall’inizio della stagione, ma la Vecchia Signora è addirittura in corsa per lo Scudetto. L’Inter capolista, dopotutto, è avanti di sei lunghezze e dovrà affrontare anche gli impegni tra Champions e Coppa Italia.

La Juventus, insomma, proverà a giocarsi le sue carte, sperando di continuare sulla strada intrapresa in campionato. Motta cerca certezze[…] La novità in mezzo al campo, invece, è rappresentata dall’assenza di Koopmeiners, con Locatelli e Thuram in campo dal primo minuto con Verona.

Il clima all’Allianz Stadium, però, è particolare, con uno strano silenzio che accompagna l’inizio della partita. La gara è viva […] e alla metà del secondo tempo i padroni di casa riescono finalmente a sbloccare l’incontro, al termine di una bellissima azione, finalizzata dal mancino di Thuram dopo un cross basso di Cambiaso. E nel finale c’è anche la firma di Koopmeiners che fa tirare un bel sospiro di sollievo a Thiago Motta”.

