Slot, dopo il derby con l’Everton, disse agli arbitri: «Se non vinciamo il campionato, sarà colpa vostra»

Il verdetto di un commissione indipendente sui fatti di Everton-Liverpool: squalifica per due turni e multa da 70 mila sterline per l’allenatore

Anche Arne Slot perde le staffe con gli arbitri. L’allenatore del Liverpool è stato accusato di aver detto agli ufficiali di gara: «Se non vinciamo il campionato, darò la colpa a voi, cazzo», al termine del caotico pareggio per 2-2 contro l’Everton il mese scorso. Lo riferisce The Athletic che sottolinea come “gli animi si sono scaldati a fine partita“.

Slot squalificato per due turni

In quell’occasione, Slot è stato espulso proprio perché si è avvicinato “agli ufficiali in modo “aggressivo e provocatorio”, secondo quanto riportato da un rapporto di una commissione indipendente“.

La Fa ha pubblicato il rapporto proprio oggi. Al uso interno le esatte parole che Oliver ha riportato nel referto arbitrale. Il rapporto della commissione racconta dello scambio di battute mentre Slot stringeva la mano a Oliver in campo alla fine della partita. “Il rapporto afferma che Slot si è poi avvicinato di nuovo a Oliver circa un minuto dopo e ha detto: «Se non vinciamo il campionato, ti darò la colpa, cazzo», prima di gridare due volte che era «una fottuta disgrazia” all’assistente dell’arbitro»“.

L’allenatore del Liverpool si è difeso affermando che le parole usate erano diverse. «Se non vinciamo il campionato, dovrò ringraziarti per questo», le parole in sua difesa. Ma conferma quanto dice il rapporto sulla seconda frase. A causa di ciò Slot sarà squalificato per due partite e dovrà pagare una multa di 70mila sterline.

Anche l’assistente di Slot, Sipke Hulshoff, fu espulso al termine del derby per “aver affrontato l’arbitro Oliver in un «modo estremamente aggressivo»“.

