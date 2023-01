Il Chelsea non si ferma, offerti 105 milioni per Enzo Fernandez

La Bbc: “La grande domanda è quale sarebbe la base su cui verrebbe finanziato il trasferimento e la durata del contratto offerto.”

Dalla Bbc arriva la conferma che il Chelsea ha presentato un’offerta di 105 milioni di sterline per il centrocampista del Benfica, Enzo Fernandez, protagonista della cavalcata mondiale dell’Argentina.

Il Benfica avrebbe quindi 105,6 milioni (circa 120 milioni di euro) di buoni motivi per cedere Enzo Fernandez a meno di 24ore dalla chiusura del mercato invernale.

Cifre da capogiro a cui la Serie A non può arrivare nemmeno a pensare. In barba al Fair Play finanziario il Chelsea quest’inverno ha compiuto un profondo maquillage. Con una spesa totale, senza fare troppo i conti, che potrebbe avvicinarsi a 300 milioni di sterline. Il Real Madrid questa estate ha speso 292 milioni.

Il club di Londra, se dovesse acquistare l’argentino, fisserebbe un altro record. La proposto recapitata alla dirigenza del Benfica supera quella che circa un anno fa fece il City all’Aston Villa per Grealish.

La telenovela Chelsea-Fernandez-Benfica inizia da lontano con i tentativi del club allenato da Potter di fare pressione sul giocatore. La denuncia era arrivata dallo stesso Benfica e dall’allenatore Schmidt che definì la questione “chiusa”.

Tornando alla campagna faraonica del Chelsea, sono già passati ad indossare la divisa blues Noni Madueke, Mykhailo Mudryk, David Datro Fofana, Andrey Santos, Benoit Badiashile e Malo Gusto a gennaio e Joao Felix in prestito dall’Atletico Madrid.

La Bbc ipotizza un’apertura da parte del Benfica o dell’entourage del giocatore:

“Dopo aver ricevuto un’offerta di 55 milioni di sterline per Moises Caicedo respinta dal Brighton, ora si stanno offrendo quasi il doppio per Fernandez. […] Eppure, a 22 anni, ha tanto potenziale e – non dimentichiamolo – fino allo scorso giugno non aveva alcuna esperienza di calcio europeo. Data la loro furia per il precedente inseguimento del giocatore da parte del Chelsea all’inizio di questo mese, è difficile immaginare che sarebbero tornati indietro senza che gli fosse stata data qualche indicazione che il loro tentativo di ingaggiare Fernandez avrebbe avuto successo.”

Adesso resta da capire solo come verrà formalizzato lo scambio visto le polemiche per i contratti lunghi fatti firmare dal Chelsea per aggirare il Fair Play Finanziario:

“Certamente, il giocatore vuole la mossa. La grande domanda, dato che sono state sollevate questioni su come sono stati strutturati gli accordi precedenti, è quale sarebbe la base su cui verrebbe finanziato il trasferimento del record britannico e quale durata del contratto viene offerta.”