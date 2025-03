Napoli-Inter, 12 mila euro di multa per lancio di bottiglie nel settore ospiti e per uno sputo al secondo di Inzaghi

La decisioni del giudice sportivo per la 27° giornata. 8mila euro per l’Inter a causa del lancio di oggetti nel settore dei tifosi azzurri e sul campo da gioco

Le decisioni del giudice sportivo per la 27esima giornata di Serie A colpiscono anche il Napoli. Durante il pareggio per 1-1 tra Napoli e Inter infatti, i sostenitori di entrambe le squadre hanno creato qualche problema. Nel dispositivo del giudice sportivo si legge che i tifosi del Napoli hanno lanciato bottiglie di plastica nel settore ospite. Qualcuno ha anche provato a sputare all’indirizzo di Farris, vice di Inzaghi, “senza attingerlo”.

Anche l’Inter multata a causa del lancio di oggetti da parte dei suoi tifosi nel settore occupato dai partenopei e sul campo da gioco.

Il giudice sportivo sanziona Napoli e Inter

Nel comunicato della Serie A si legge:

“Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all’indirizzo dell’allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie in plastica e quattro lattine; sanzione attenuata ex art. 29,

comma 1, lett. b) CGS“.

C’è pareggio e pareggio ma si vede che febbraio è finalmente finito. Questo con l’Inter è un pareggio che tiene il Napoli in corsa per lo scudetto. Stavolta a rimontare nel finale è stato il Napoli che ha giocato un’ottima partita anche se c’è stata eccessiva disparità tra il volume di gioco degli azzurri e il misero gol segnato. Ma è stato il gol dell’1-1 arrivato al minuto 87, quindi conta di più. Lo ha segnato Billing (Kill Billing) entrato da poco al posto di Gilmour.

