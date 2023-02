Petizione dei tifosi del Chelsea, in 24 ore sono 40 mila le firme per l’esonero di Potter

I tifosi sono stanchi di vedere Potter sulla panchina del Chelsea e ne invocano l’esonero: “Per favore licenziate Graham Potter, ha un record di 2 vittorie in 15 partite”

Prende sempre più piede la scelta dei tifosi di ricorrere alle petizioni per incidere sulle scelte dei propri club. Gli ultimi a farlo sono i tifosi del Chelsea che, stufi della gestione di Potter, ne chiedono l’esonero. Forse è la prima volta che si invoca l’esonero di un allenatore attraverso una petizione.

Il Chelsea ha perso anche l’ultimo derby contro il Tottenham di Conte, che tra l’altro non era in panchina per motivi di salute. Al suo posto il suo collaboratore Stellone che ha rifilato due gol alla squadra stellare di Potter.

Skipp e Kane hanno segnato il destino di Potter, almeno secondo i tifosi dei Blues che non ne possono più di vedere una squadra che sulla carta potrebbe segnare 4-5 gol a partita.

Un mercato faraonica fra l’estate scorsa e gennaio che ha portato fra gli altri Joao Felix, Mudryk, Enzo Fernandez, Koulibaly. Per non parlare degli eccelenti esclusi come Aubameyang (anche se ieri è entrato a partita in corso).

E allora al via la petizione su Change.org per cambiare allenatore. La petizione è stata firmata già da quasi 39 mila tifosi. E il contatore continua a salire.

Il Mirror però riporta il pensiero di Potter che chiede tempo:

“Potter ha chiesto tempo, indicando le apparenti lotte vissute sia da Mikel Arteta all’Arsenal che da Jurgen Klopp al Liverpool come esempi di ciò che si può ottenere se i manager sono autorizzati a lavorare con una visione a lungo termine.”

Nella spiegazione della petizione si legge la dura presa di posizione dei tifosi:

“Todd Boehly, Behdad Eghbali e azionisti, questa petizione è diretta a voi. Per favore licenziate Graham Potter. Da quando questa petizione è online, l’allenatore ha un record di 2 vittorie in 15 partite, e ha lasciato i fan esausti e devastati, nonostante il club abbia speso centinaia di milioni. Abbiamo una qualità immensa in squadra, tuttavia c’è ancora una cosa che possiamo cambiare, che è l’allenatore. Per il futuro del Chelsea Football Club, si prega di licenziare Graham Potter.”

