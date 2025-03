Juventus, faccia a faccia tra Motta e squadra: ha chiesto ai suoi di tirare fuori tutto il non detto (Gazzetta)

Gli attacchi alla persona non gli hanno fatto piacere, ma il suo obiettivo adesso è proteggere il gruppo e aiutare i giocatori a ritrovare la fiducia in se stessi

La Gazzetta scrive di duri confronti alla Continassa tra Thiago Motta e la squadra. Dopo il ko contro l’Empoli in Coppa Italia, alla Juventus sono diverse le voci contro il tecnico.

Juventus, Thiago Motta gli attacchi alla persona non hanno fatto piacere

La Gazzetta scrive di una richiesta da parte dell’allenatore per continuare a inseguire il terzo posto in campionato:

Motta ha parlato con la squadra in più occasioni dopo la disfatta con l’Empoli, il confronto è stato duro ma schietto e soprattutto positivo. L’allenatore ha chiesto ai suoi di tirare fuori tutto il non detto per non lasciare zone d’ombra e chiarire ogni incomprensione. Thiago resta convinto di avere un gruppo sano che sente dalla sua parte e che ha solo bisogno di tempo per capire che cosa significa indossare la maglia della Juventus. Si è assunto la responsabilità dell’attitudine sbagliata nella gara contro l’Empoli, ma ha ribadito a tutti che il bene comune viene prima dei singoli.

Motta da giocatore ha vissuto spogliatoi importanti, conosce bene certe dinamiche e sa come gestirle, anche se è la sua prima volta sulla panchina di una big. Il rapporto con Cristiano Giuntoli resta molto solido e il suo sguardo è focalizzato solo sul presente e sul piazzamento in Champions da conquistare. Il resto, a cominciare dal chiacchiericcio sul suo futuro, fa parte del gioco e non lo agita. Idem le critiche, ma quando si parla di questioni di campo: gli attacchi alla persona non gli hanno fatto piacere, ma il suo obiettivo adesso è proteggere il gruppo e aiutare i giocatori a ritrovare la fiducia in se stessi.

