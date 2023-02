Il Chelsea perde con il Tottenham 2-0, ora la panchina di Potter è a rischio

L’allenatore dei Blues si gioca la panchina contro il Borussia Dortmund, che decreterà il passaggio ai quarti di finale di Champions.

La sconfitta del Chelsea in casa del Tottenham fa aumentare la pressione su Potter. Il tecnico dei Blues non vince una partita da sei gare collezionando tre pareggi e tre sconfitte. La stampa inglese sottolinea la sterilità offensiva della squadra dell’ex allenatore del Brighton, che ora lo mette in una posizione scomoda nonostante abbia avuto il sostegno della società. Quel sostegno che potrà svanire nel caso Joao Felix e compagni non riuscissero a passare il turno di Champions contro il Borussia Dortmund.

Il Guardian scrive:

“Questa è stata un’altra prestazione offensiva squallida e senza vita del Chelsea, che viene tenuto fuori dalla metà inferiore della classifica solo per differenza reti. Hanno creato poco e non hanno avuto risposta una volta che il Tottenham, che ha una presa sul quarto posto, era passato in testa grazie all’eccezionale Oliver Skipp. È seguito il 18esimo gol stagionale di Kane e la stagione del Chelsea ora dipenderà sicuramente dalla possibilità di battere il Borussia Dortmund negli ottavi di finale di Champions League”.

Sorride invece Antonio Conte da casa. Il tecnico italiano è ancora in convalescenza dopo l’operazione alla cistifelia. Il Tottenham con questa vittoria si porta a quota 45 punti in classifica con un vantaggio di 4 punti sul Newcastle, impegnato contro il Manchester United nella finale di Carabao Cup. Gli Spurs, come sottolinea il Guardian, hanno meritato la vittoria grazie al gol ad inizio ripresa di Skipp e quello di Kane a otto minuti dalla fine. L’attaccante inglese conferma uno stato invidiabile arrivando a 18 gol stagionali, avvisando il Milan per il ritorno degli ottavi di Champions.

