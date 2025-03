Al Khelaifi: «È divertente che tutti mi chiedano aiuto e poi urlano: c’è conflitto d’interesse!» 

A Welt am Sonntag: «Ho buoni amici in Bundesliga. Altri si nascondono nonostante la loro posizione di potere e si tengono fuori dai riflettori»

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, capo del Consiglio di amministrazione della Federazione europea dei club (Eca), membro del Comitato Esecutivo della Federcalcio Europea Uefa e Direttore Generale del canale televisivo beIN Sports, ha rilasciato un’intervista a Welt am Sonntag.

Al Khelaifi: «Alcuni amici si nascondono nonostante la loro posizione di potere»

Il papà di Al Khelaifi era un pescatore di perle. Com’è riuscito Nasser a diventare l’uomo più influente nel calcio europeo?

«Non cerco affatto influenza o potere. Amo lo Sport, amo fare le cose meglio di come sono iniziate e apprezzo il valore delle piccole cose perché, contrariamente alla percezione e ai pregiudizi, vengo da ambienti umili. La mia famiglia viveva in una piccola casa, eravamo molto poveri. 50 anni fa non c’era Petrolio, Gas e talvolta niente da mangiare. Ma avevamo un sacco di spazio a portata di mano per giocare a calcio. Ad un certo punto, qualcuno di un piccolo club di tennis privato nelle vicinanze mi ha visto giocare a calcio con altri bambini – sulla sabbia, senza scarpe. Mi ha chiesto se volevo provare il tennis. È così che ho iniziato a giocare a Tennis, anche perché onestamente non avevo il talento per essere un calciatore. È così che è iniziata la mia passione».

Hai pianificato questa ascesa ai vertici del calcio europeo?

«Io il funzionario più influente? Non la vedo così. Non lo sono, e non devo esserlo. Questo è il modo in cui le persone mi vedono dall’esterno. Giuro: essere così influente non era né il mio obiettivo né il mio piano. Faccio parte del Comitato Esecutivo Uefa perché sono Presidente dell’Eca, perché sono presidente di Un’associazione, proprio come Rummenigge e altri prima di me. Non si può avere un ufficio senza l’altro. In effetti, non ho mai chiesto nessuno degli uffici, li ho persino rifiutati. E se ci fosse il rischio di conflitti con beIN Sports, mi ritirerò in linea con i principi di una buona gestione aziendale. Penso che sia divertente che tutti mi chiedano aiuto quando qualcosa va storto, e poi le stesse persone urlano: c’è conflitto d’interesse! A volte non riesci a ragionare con alcune persone».

Rummenigge ha detto è stato preso di mira dagli ultras tedeschi solo perché sei del Qatar, paese dove si è svolta la Coppa del mondo 2022.

«Parole vere. Non ci sono molte persone nel calcio che, come Kalle, dicono la loro opinione contro la tendenza populista. Ho anche altri buoni amici in Bundesliga. Altri si nascondono nonostante la loro posizione di potere e si tengono fuori dai riflettori quando si tratta della verità. Certo, non è bello quando vedo tali attacchi contro di me dagli ultras, dopo aver provato a fare tutto in buona fede. Mi sono schierato contro la Super League insieme al Bayern Monaco; senza la nostra opposizione, la Bundesliga e la Ligue1 francese sarebbero crollate. Mi piacerebbe anche pensare che non ci sia spazio nel calcio per incitamento all’odio o insulti personali. Qui in Qatar, il rispetto è tutto».

Nel 2011, Il Fondo statale del Qatar è entrato a far parte del Psg con l’intenzione di vincere la Champions. Sono passati 14 anni e il trofeo ancora manca:

«Il piano quinquennale è stato un errore, lo ammetto senza mezzi termini. Ma impariamo dai nostri errori. Dopotutto, negli ultimi cinque anni siamo arrivati in semifinale tre volte e in finale una volta. Se mi chiedi se il nostro obiettivo è vincere la Champions League, risponderò di no. Se mi chiedi se vogliamo combattere in ogni partita: sì. Giocare in modo offensivo? Sì. Per divertirsi? Sì’. Abbiamo i giocatori per questo? Sì».

Al Khelaifi è preoccupato dalla Super League?

«Affatto. Cambiare nome e formato ogni dodici mesi è un atto di disperazione. Puoi cambiare quello che vuoi: la Super League non funzionerà. Ha iniziato con dodici club, ora ne rimangono solo due: Real Madrid e Barcellona. I club dovevano giocare due partite ogni settimana, una in casa e una in trasferta. E questo per un’intera stagione. Sembra fantastico, ti auguro buona fortuna».

