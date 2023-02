“Osimhen non è solo veloce, sa cambiare marcia come l’ex star della Nfl Randy Moss” (The Athletic)

Il giornale inglese: «Cambia velocità senza modificare il suo passo. Gli avversari non se ne accorgono. E poi segna gol importanti nei momenti decisivi»

The Athletic fa il punto dei giocatori più attesi degli ottavi di finale di Champions League, tra questi spicca il nome di Victor Osimhen, attaccante del Napoli. Per The Athletic, Osimhen non deve dimostrare nulla contro il Francoforte perché sta facendo vedere grandi cose all’ombra del Vesuvio:

“In questo momento potrebbe non esserci un attaccante più formidabile di Victor Osimhen. La partita del Napoli contro l’Eintracht Francoforte non sarà l’occasione per saperne di più su di lui perché ha già mostrato gran parte delle sue capacità. Elegante, abile e dinamico, bravo anche nel muoversi in campo. I suoi gol sono notevoli e crescono come le sue abilità”.

Il primo punto di forza dell’attaccante del Napoli è sicuramente quello di segnare gol in gare importanti:

“Ma ci sono due aspetti sottilmente interessanti per il suo gioco, che saranno determinanti in Champions League. In primo luogo, la sua abitudine a segnare gol importanti nei momenti decisivi. La Roma in casa e in trasferta sono esempi evidenti, ma lo è stato anche il gol del pareggio contro l’Atalanta a novembre. Così come la doppietta allo Spezia lo scorso fine settimana e il graffio contro la Sampdoria a gennaio”.

La corsa di Osimhen viene paragonata a quella dell’ex campione NFL Randy Moss, uno dei più veloci della storia del football americano.

“Un altro dei punti di forza di Osimhen è il modo in cui accelera. Non è solo veloce, ma sembra cambiare velocità senza modificare il suo passo. La sua corsa ricorda molto l’ex star della NFL Randy Moss, con quel cambio improvviso di marcia che disorientava gli avversari. Osimhen fa lo stesso e sembra aggiungere al suo gioco questa abilità inconsapevole. Attento, Francoforte. Così come tutte le squadre che verranno dopo”.

