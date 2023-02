Mentre il Nizza giocava in casa col Lille, nei bagni dello stadio si girava un porno

Mentre il Nizza giocava contro il Lille nel suo stadio, lo scorso 29 gennaio, nei bagni dell’impianto alcuni tifosi si divertivano a girare un film porno. Un episodio surreale, raccontato da Le Parisien. E per il quale il club ha sporto denuncia.

“La scena ovviamente si è svolta nei bagni dello stadio, durante l’incontro, se dobbiamo credere alle immagini trasmesse in rete. Il video presenta un’attrice con i capelli biondi e il volto nascosto, che afferma di aver fatto una scommessa con se stessa per trovare “uno sconosciuto” che volesse partecipare alle riprese con lei. Alla fine riesce a “convincere” un uomo allo stadio con la maglia del Nizza (non si sa se sia un vero tifoso o un attore dilettante travestito da tifoso del club) per accompagnarla nei bagni per filmare lì un rapporto carnale”.