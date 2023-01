Ultrà del Psg condannato a sei mesi di carcere per gli scontri durante Nizza-Colonia

L’8 settembre 2022, durante Nizza-Colonia di Conference League, si verificarono gravi scontri tra le tifoserie che portarono a 32 feriti e quattro ricoveri in ospedale. Si parlò, all’epoca, anche di un tifoso che era caduto dall’altezza di 5 metri, nello stadio. Oggi quel tifoso è stato condannato a sei mesi di reclusione che sconterà sotto sorveglianza elettronica. Lo scrive Le Parisien.

Si tratta di un autista 34enne, senza precedenti penali, ultra tifoso del Psg da 15 anni, che è stato riconosciuto colpevole di tre reati dal tribunale penale: lancio di un razzo in uno stadio, lancio di proiettili e violenza.

La condanna non sarà inserita nel casellario giudiziario. Potrà continuare a lavorare. Gli è fatto divieto di restare nelle Alpi Marittime per due anni e durante questo periodo non potrà assistere a una partita del Psg senza essersi prima registrato presso una stazione di polizia.

Il suo avvocato commenta la sentenza: