Mbappé sbaglia due rigori e si infortuna a coscia e ginocchio. Il Psg trema (L’Equipe)

Una serata buia per l’attaccante parigino, a 13 giorni dalla Champions. Preoccupanti gli errori dal dischetto: “come se avesse la testa ancora a Doha”

Kylian Mbappé ha vissuto un'”oscura serata”, scrive L’Equipe. Nella partita contro il Montpellier, ieri, l’attaccante del Psg ha sbagliato due rigori e si è anche infortunato. E’ stato sostituito al 21′. Ora il Psg trema, anche perché tra 13 giorni ci sono gli ottavi di finale contro il Bayern Monaco. L’Equipe racconta la faccia triste di Mbappé al termine della partita, una faccia preoccupata.

“L’attaccante parigino cammina verso l’autobus che lo porterà all’aereo. Il volto del campione del mondo è chiuso. L’andatura è lenta. La sua mano è appoggiata sulla sua coscia dolorante. Nessuna parola uscirà dalla sua bocca ma sentiamo, al suo sogghigno, nonostante la vittoria, che il numero 7 del Psg non ha vissuto la migliore serata della sua vita a Montpellier”.

A 13 giorni dagli ottavi di finale, “tutti gli occhi saranno puntati sul ginocchio e la coscia contusa in un duro scontro con il centrocampista dell’Hérault Léo Leroy“. Un colpo che ha costretto Mbappé ad uscire dal campo, il dolore era troppo forte.

Il Psg si domanda come farà se Mbappé non dovesse riuscire a recuperare in tempo. Anche perché c’è anche la caviglia di Neymar che preoccupa. L’Equipe:

“Avanzare verso un ottavo di finale di andata contro il Bayern Monaco senza la minaccia che Mbappé incarna in profondità è abbastanza vertiginoso. Gli esami sono in programma. Il conto alla rovescia è iniziato”.

Ma Mbappé dovrà anche badare a curare la sua testa, oltre al corpo, continua il quotidiano francese. Perché ha sbagliato due rigori.

“Cosa può scuotere la sua fiducia? No, un uomo capace di convertire due rigori e un tiro in porta in una finale di Coppa del Mondo non funziona così. Ma al di là del suo fisico, Mbappé dovrà ritrovare le sue sensazioni tecniche a febbraio. Le sue partite nel 2023 lasciano un’impressione singolare. Come se avesse ancora un po’ di testa a Doha. L’attaccante lo sa: detiene la chiave del successo del Psg in questa stagione. La corsa contro il tempo è in corso. Viene esaminata con ansia dai sostenitori parigini”.