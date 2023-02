Mbappé lancia una frecciata a Neymar: «Per battere il Bayern dobbiamo dormire e mangiare bene»

Le Parisien: “Il riferimento a Neymar è certo ma Mbappé non pensava solo al brasiliano. Ha partecipato a due tornei di poker e poi una foto in un fast food”

I commenti sul momento del Psg si sprecano. Tra spogliatoio in subbuglio e delusione per il mercato fatto da Campos, i tifosi sperano di aggrapparsi a Mbappé, non certo a Neymar.

I tifosi infatti si sono accorti che il francese sembra aver ritrovato una certa responsabilità, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate alla fine della sfida di Champions contro il Bayern, persa per 1-0.

Mbappé ha dichiarato a Canal+:

«Ora abbiamo bisogno che tutti i nostri giocatori stiano bene e andremo lì (a Monaco di Baviera) per vincere in casa loro e qualificarci. Soprattutto i nostri giocatori devono essere in buona salute, che tutti dormano bene, mangino bene».

Un consiglio che sembra una tirata d’orecchie a chi piace far festa fino a notte tarda, e magari e anche lo stesso a cui piace scommettere a poker e che la samba ce l’ha nel dna.

“Se non ci è voluto molto per capire il riferimento a Neymar, è altrettanto certo che Kylian Mbappé non pensava solo al brasiliano. Tuttavia, il brasiliano ha partecipato ventiquattr’ore dopo a due tornei di poker ed è apparso in una foto in un fast food dopo mezzanotte.”

Ma al di là delle frecciatine, le Parisien si è chiesto quanto possano incidere il sonno e l’alimentazione sulle prestazioni. E lo ha chiesto a Jean-Bernard Fabre, dottore in fisiologia, specializzato nel meccanismo della fatica. Il dottore ha ricordato come il recupero avvenga principalmente nella fase del sonno e che «dietetica e recupero sono strettamente associati poiché a seconda di cosa mangi e della quantità avrai risposte diverse dal tuo organismo».

Ma anche il dottore sembra battere solo su un argomento:

«Fare cose di notte non fa bene al corpo. In genere quando mangi fast food, hai molti grassi saturi in corpo che sono i peggiori. È un pasto pesante».

E infatti le Parisien conclude con un pensiero condiviso più o meno da tutti attraverso le parole del dottor Fabre:

“Che Neymar si distragga giocando a poker non è un problema. Jean-Bernard Fabre ricorda semplicemente che «quando sei in un periodo in cui giocare partite un po’ complicate, devi avere l’intelligenza e renderti conto che la tua attività non deve essere dannosa in termini di recupero».”

