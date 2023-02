L’Equipe e la passione di Neymar per il poker: «Dura da 10 anni, è il calciatore che investe di più»

Georges Djen, direttore di Live Poker: «Non ha uno stile di gioco geniale, è molto concentrato e competitivo e punta ai tornei più alti».

Il giorno dopo la sconfitta del Psg contro il Bayern Monaco in Champions League, Neymar ha deciso di prendersi un po’ di svago andando a giocare a poker all’hotel Hyatt Regency. Il video che lo ritrae mentre fa le sue puntate è stato messo sui social da Poker Stars e i tifosi del Psg non l’hanno preso affatto bene. La stessa sera, Neymar ha giocato anche al Mister Bounty, un altro prestigioso torneo in cui solo per entrare si pagano 10mila euro.

Quella per il poker è una passione che Neymar si porta dietro da quasi dieci anni. L’Equipe ne scrive. Lo stesso Neymar ha ammesso di aver imparato a giocare a poker nel 2014, quando aveva 22 anni, mentre era al Mondiale in Brasile. In seguito, Neymar firmò un contratto che lo legò a PokerStars fino al 2017: dalla società riceveva 2 milioni di euro l’anno in cambio di pubblicità. Nel 2020 è diventato nuovamente ambassador della società.

L’Equipe raccoglie le dichiarazioni di Martin Nieri, brand and creativity director di PokerStars.

«Neymar è un creativo con un profondo interesse per la cultura che lo circonda».

Georges Djen, direttore di Live Poker, dichiara:

«PokerStars voleva grandi stelle. C’era anche Ronaldo. Ma la loro più grande immagine globale è Neymar, senza dubbio, e PokerStars è molto felice con lui perché è un vero appassionato di poker. Nel calcio giocano anche Gerard Pique e Luis Suarez ma Neymar è probabilmente quello che investe di più».

Per Djen Neymar è tutt’altro che creativo, come dice Nieri.

«Il poker è un po’ come il calcio: ci sono persone creative, geni… non direi la stessa cosa di lui. Neymar ha uno stile di gioco sicuramente originale, ma non geniale. È un giocatore molto serio, molto concentrato e molto competitivo. Questa partnership consente anche al brasiliano di partecipare a grandi tornei, come l’European Poker Tour. PokerStars lo aveva pagato 100.000 euro per l’ammissione nel mese di agosto 2022. Neymar gioca poche competizioni, soprattutto in relazione alla sua professione di calciatore. Quando può, sceglie le competizioni molto alte. Come l’European Poker Tour di Parigi».

In un’intervista rilasciata nel 2021, Neymar ha dichiarato che gli piacerebbe intraprendere una carriera nel poker dopo quella di calciatore.

Djen commenta la scelta di Neymar di giocare a poker dopo la sconfitta contro il Bayern.

«È scioccante. Necessariamente, se si vuole battere la concorrenza, si gioca fino a tardi. Devi essere concentrato, quindi il giorno dopo non deve essere stato super fresco. Ma posso capirlo, nel senso che ha bisogno di respirare un po’, e respirare nel poker non penso che sia male. Soprattutto perché mentalmente, penso che questo gli porti abilità importanti».

