Lo spogliatoio del Psg deluso dal mercato: “con Vitinha e Fabian Ruiz ci siamo indeboliti” (L’Equipe)

Neymar e Marquinhos lo hanno detto a Campos nella famosa lite. È citato anche Messi tra quelli scontenti

C’è una nuvola sul Psg che avvolge ogni aspetto della squadra e della società. Dalle prestazioni deludenti ai malumori nello spogliatoio, dai rinnovi che si complicano alla dirigenza che fa autocritica.

Proprio a quest’ultimo punto l’Equipe dedica un articolo in cui descrive la delusione della squadra per gli acquisti estivi.

“Il malcontento è ovunque al PSG. A livello di dirigenza, dirigenza sportiva, staff tecnico, delusi dalle ultime prestazioni e dal rendimento dei giocatori.”

Sottolinea il quotidiano come sia vero anche il contrario, cioè che la squadra possa essere scontenta del lavoro della dirigenza. E questo Neymar e Marquinhos lo hanno detto direttamente a Campos durante la famosa lite negli spogliatoi.

Ma i due brasiliani non sono gli unici che hanno lasciato intendere che “il gruppo si è indebolito“. In altri termini la squadra è più scarsa dell’anno scorso.

“In privato, Lionel Messi, Presnel Kimpembe e altri sono sulla stessa lunghezza d’onda. «Non capiscono perché il Psg si sia lasciato scappare Paredes, Idrissa Gueye o anche Julian Draxler per ingaggiare Vitinha, Fabian Ruiz e Carlos Soler, anche se quest’ultimo è percepito un po’ meglio degli altri due», secondo una fonte vicina alla squadra.”

Un mercato secondo la squadra, e non solo secondo loro, fallimentare che però trova nei vincoli del Fair Play Finanziario un’attenuante per Campos.

Ma il punto è che i soldi in queste ultime finestre di mercato sono stati comunque spesi, ma nessuno dei nuovi è riuscito a stupire e a strappare la titolarità. Come è anche vero che lo stesso Messi al suo primo anno al Psg non ha brillato come ci si aspettava. Conclude l’Equipe:

“Oggi è la scelta dei nuovi acquisti e la loro capacità d’integrazione che preoccupa i giocatori parigini.“

ilnapolista © riproduzione riservata