Manchester United, Al-Thani (Qatar) e Ratcliffe confermano le offerte d’acquisto

Al-Thani: “L’offerta sarà completamente priva di debiti tramite la Nine Two Foundation di Sheikh Jassim”. Ratcliffe: “ci concentreremo sulla vittoria della Champions”

Era fissata per ieri sera la scadenza per presentare le offerte d’acquisto per il Manchester United e il Mirror oggi aggiorna sullo stato delle trattative.

Una vicenda che già da qualche mese tiene in allerta i tifosi dello United, tanti i personaggi e le società nominate come possibili acquirenti di uno dei club più famosi al mondo.

I Glazers da tempo quindi cercano di vendere il club e dalle informazioni circolate, il candidato più accreditato sembra essere lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani, presidente di una delle più grandi banche del Qatar.

Al-Thani ha confermato di aver presentato un’offerta d’acquisto per il 100% del club:

“Lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani ha confermato oggi la sua presentazione di un’offerta per il 100% del Manchester United Football Club. L’offerta prevede di riportare il Club agli antichi fasti sia dentro che fuori dal campo e, soprattutto, cercherà di riportare i tifosi al centro del Manchester United Football Club. L’offerta sarà completamente priva di debiti tramite la Nine Two Foundation di Sheikh Jassim, che cercherà di investire nelle squadre di calcio, nel centro di allenamento, nello stadio e nelle infrastrutture più ampie, nell’esperienza dei tifosi e nelle comunità supportate dal Club.”

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani bid in for 100% of Manchester United 🚨🔴 #MUFC “The offer aims to restore the club to its former glory, both on and off the pitch, and will focus on putting fans back at the heart of Manchester United Football Club”. Full statement ⤵️🚨 pic.twitter.com/c54Zuj1jwi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2023

Sul Qatar avevamo già scritto, soprattutto in relazione al sostegno finanziario del governo arabo ad Al-Thani e sul possibile conflitto di interessi all’interno delle competizioni Uefa.

Ma pronto a prendere il controllo totale dello United c’è anche sir Jim Ratcliffe, proprietario della società Ineos e azionista anche del team Mercedes F1. Adesso punta la proprietà dei Red Devils. Anche la società di Ratcliffe ha confermato di aver presentato un’offerta:

“Sir Jim Ratcliffe e INEOS hanno presentato un’offerta per la proprietà di maggioranza del Manchester United Football Club. Vedremmo il nostro ruolo di custodi a lungo termine del Manchester United per conto dei tifosi e della comunità più ampia. Siamo ambiziosi e altamente competitivi e vorremmo investire nel Manchester United per renderlo ancora una volta il club numero uno al mondo, rendendo il club un faro per i tifosi. Vogliamo un Manchester United ancorato alla sua orgogliosa storia e alle sue radici nel nord-ovest dell’Inghilterra concentrandosi chiaramente sulla vittoria della Champions League.”

…would want to invest in Manchester United to make them the number one club in the world once again.

…deepening the culture of English football by making the club a beacon for a modern, progressive, fan-centred approach to ownership. ⬇️ pic.twitter.com/7asH9BqkQ5 — Dan Roan (@danroan) February 18, 2023

Tuttavia alcune fonti di Mirror rivelano che l’offerta del proprietario di Ineos (4 miliardi di sterline) non soddisfi le richieste dei Glazer (6 miliardi), gli attuali proprietari dello United.

ilnapolista © riproduzione riservata