Cinque offerte di almeno 5 miliardi per l’acquisto del Manchester United (Times)

Sir Jim Ratcliffe è il più interessato e sta coinvolgendo nell’affare le banche Jp Morgan e Goldman Sachs. C’è anche la famiglia reale del Qatar

Secondo quanto riporta il Times, ci sarebbero cinque acquirenti fortemente interessati all’acquisto del Manchester United dalla famiglia Glazer. Si preparano ad offrire almeno 5 miliardi di sterline (circa 5,6 miliardi di euro) per tentare di portare a termine l’affare. Al momento, solo il proprietario di Ineos, Sir James Ratcliffe ha pubblicamente manifestato la sua volontà di provare ad acquisire lo United, e a tale scopo avrebbe già contattato diversi istituti di credito, fra cui JP Morgan e Goldman Sachs per finanziare parte della sua offerta. Oltre a Ratcliffe ci sarebbe anche la famiglia reale del Qatar, indecisa se presentare un’offerta prima del 17 febbraio, data ultima prevista dalla famiglia Glazer.

“Almeno cinque offerenti seri si stanno preparando a dare battaglia nel tentativo di acquistare il Manchester United, con Sir Jim Ratcliffe che intensifica il suo interesse coinvolgendo le principali banche di investimento JP Morgan e Goldman Sachs. Mentre un fondo legato alla famiglia reale del Qatar rimane indeciso se presentare un’offerta prima della scadenza del 17 febbraio, Ratcliffe, il miliardario petrolchimico, ha cercato il sostegno delle banche per la sua offerta. Ratcliffe, uno degli individui più ricchi della Gran Bretagna, rimane l’unico potenziale acquirente ad aver finora reso pubblico il suo desiderio di acquistare i giganti della Premier League, ma il costo, con i Glazer che si aspettavano più di £5 miliardi, prenderebbe un enorme pezzo della sua fortuna. Così ha cercato potenziali partner”.

Il Times continua:

“Fonti vicine al club ritengono che il prezzo accettabile per la famiglia Glazer sarebbe di circa £5 miliardi. Raine, la banca di New York che sta gestendo la potenziale vendita per i proprietari dell’Old Trafford, ritiene che il prezzo giusto per il Manchester United vada dai 6 agli 8 miliardi di sterline”.

Secondo il Times, Raine ha ricevuto diverse offerte, anche se molti si sono limitati a offrire l’acquisizione di quote di minoranza.

“Gruppi di tutto il mondo hanno contattato Raine e hanno avuto accesso ai conti per fare la propria due diligence, compreso un fondo saudita. Il Newcastle United è già sotto la proprietà saudita e non è prevista un’offerta per l’acquisto completo del club”.

