Manchester United, l’offerta del Qatar è sostenuta da un fondo statale

La prima offerta dal Qatar dovrebbe arrivare entro fine settimana con il sostegno del fondo sovrano Qatar Investment Authority.

La vendita del Manchester United da parte dei Glazer sta interessando parecchi investitori. Tanti i nomi come Elon Musk, Ratcliffe, la famiglia reale del Qatar.

Proprio il Qatar sembra pronto a superare tutti nell’offerta per avere la proprietà del Manchester United pronti a sbaragliare la concorrenza e prendere il controllo del Manchester United. L’indiscrezione, riportata Bloomberg arriva proprio dal Qatar.

La prima offerta dal Qatar dovrebbe arrivare entro fine settimana con il sostegno del fondo sovrano Qatar Investment Authority. Quest’ultimo starebbe aiutando l’anonimo consorzio di investitori locali pronti a rilevare il club della Premier.

Certa è invece l’offerta di Jim Ratcliffe che ha inviato alla Raine Group, la banca che supporta i Glazer nella cessione. Il fondatore e proprietario di Ineos lavora insieme alla Goldman Sachs e alla JP Morgan, due grandi banche d’affari, per finanziare una parte dell’investimento dello stesso Ratcliffe.

C’è anche il Qatar Sport Investments che, come scrive Calcio & Finanza, è totalmente diverso dal Qatar Investment Authority. Inoltre il Qatar Sports Investments ha la proprietà del Paris Saint Germain.

Continua Calcio & Finanza:

“A spingere ancora di più lo United nella galassia del Qatar, la passione di Tamim bin Hamad Al Thani, l’emiro al potere del Qatar, per i Red Devils. Al momento non è ancora ben chiaro quale entità del governo qatariota fornirà una parte delle risorse destinate all’acquisizione, o se interverranno solamente entità private, visto che commenti ufficiali non ne sono arrivati, né per smentire né per confermare“.

Il Qatar negli ultimi anni si è impegnato molto per entrare nell’industria dello sport arrivando a spendere oltre 200 miliardi di dollari per la riqualificazione delle infrastrutture del paese. La Coppa del Mondo appena trascorsa è la testimonianza del grande investimento fatto dal paese mediorientale.

