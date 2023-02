Elon Musk offre 4,5 miliardi di sterline per il Manchester United (Daily Mail)

“Il miliardario della tecnologia sta monitorando attentamente la situazione”. Un eventuale accordo con i sauditi renderebbe più facile l’acquisizione.

Nella corsa all’acquisto del Manchester United si unisce anche il magnate statunitense. A pochi giorni dalla scadenza (venerdì l’ultimo giorno utile) per rilevare lo United dalla famiglia Glazer, Musk ha offerto 4,5 miliardi di sterline.

Lo riporta il Daily Mail e, secondo le sue fonti, “il miliardario della tecnologia sta monitorando attentamente la situazione“. L’opportunità è a portata di mano per uno come lui che si dichiara tifoso dello United fin da bambino.

Musk deve confrontarsi però con altri colossi economici e finanziari. Ci sono offerte che arrivano dall’Arabia Saudita per esempio.

Inoltre, scrivono in Inghilterra, “pochi porterebbero il peso di Musk, che ha già mandato in tilt la sua stessa piattaforma quando ha twittato che avrebbe acquistato lo United, prima di dire in seguito che si trattava di uno scherzo.”

Quello del Daily sembra quasi una preghiera allo stesso Musk:

“Musk è nato in Sudafrica e vi è rimasto fino all’età di 18 anni. Avrà assistito in prima persona alla portata globale dello United. Come proprietario di Twitter, avrà anche visto che poche entità creano i clic, l’isteria e l’interesse che emerge dall’Old Trafford. Sotto questo aspetto, lo United è unico. Sarà anche ben consapevole del potere che lo United ha a Manchester e ben oltre.”

Nei fatti è la famiglia Glazer che deve decidere a chi vendere. Gli attuali proprietari voglio incassare 6 miliardi di sterline. Il valore del club (4,5) più due miliardi per riqualificare e costruire un nuovo Old Trafford.

Secondo il quotidiano inglese, magari se Musk riuscisse a strappare un accordo anche con i sauditi, la conquista del club sarebbe ancora più facile da realizzare.

Attenzione anche al Qatar e a Jim Ratcliffe. Quest’ultimo è da tempo interessato all’acquisizione del club. Il Telegraph qualche giorno fa scriveva:

“Almeno cinque offerenti seri si stanno preparando a dare battaglia nel tentativo di acquistare il Manchester United, con Sir Jim Ratcliffe che intensifica il suo interesse coinvolgendo le principali banche di investimento JP Morgan e Goldman Sachs. Mentre un fondo legato alla famiglia reale del Qatar rimane indeciso se presentare un’offerta prima della scadenza del 17 febbraio”.

