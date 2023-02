L’Equipe e lo spogliatoio del Psg: “un santuario inaccessibile, solo Sarkozy poteva entrarci”

I veterani siedono sempre nello stesso posto (Mbappé appena si entra a sinistra, Marquinhos al centro): “anche la geopolitica dello spogliatoio è importante”

L’Equipe ci accompagna in un viaggio alla scoperta dello spogliatoio del Psg, un luogo che il club tiene molto riservato, a differenza di altri club europei, come il Tottenham, che ha consentito addirittura ad Amazon di entracvi per girare un documentario sulla squadra. Quello del Psg, invece, è “un santuario inaccessibile”, come lo definisce il quotidiano francese.

“Durante il suo primo periodo al club, tra il 2017 e il 2019, Antero Henrique ne aveva fatto un santuario dedicato ai giocatori e al quale avevano accesso solo lo staff tecnico, i fisioterapisti, gli steward e poche persone, visto che il passaggio lì era troppo importante. Il portoghese è partito da un semplice principio: lo spogliatoio deve essere riservato agli attori del gioco, nessuno deve disturbarli in questo spazio e nessuno deve essere in grado di sapere cosa sta succedendo lì, tranne le persone autorizzate ad entrarvi”.

La stessa tendenza è stata mantenuta da Luis Campos: “la sacralizzazione dello spogliatoio è importante per i portoghesi“. L’unica persona ammessa regolarmente nello spogliatoio del Psg, nel corso degli anni, rivela una fonte interna al club, è stato Nicolas Sarkozy, che spesso vi si recava al termine delle partite.

L’Equipe, però, attraverso le informazioni raccolte nel tempo, è riuscita a scoprire diverse cose, tra cui il posizionamento dei giocatori all’interno dello spogliatoio, posizioni sempre fisse.

“Anche la geopolitica dello spogliatoio è importante nel club. Se il posizionamento dei giocatori può variare per il più giovane, che può prendere il posto di un compagno di squadra assente per infortunio o sospensione, i veterani non si muovono. Kylian Mbappé è sempre il primo a sinistra quando entra, accompagnato da Achraf Hakimi. Lionel Messi è sempre un po’ più indietro da una parte, con Marco Verratti alla sua destra. Marquinhos, d’altra parte, beneficia di una visione centrale, grazie al suo ruolo di capitano”.

Come in tutti gli altri club, lo staff tecnico ha il proprio spogliatoio accanto a quello dei giocatori: è lì che Christophe Galtier preferisce parlare con i suoi giocatori.

