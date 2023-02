Messi non vuole prolungare con il Psg, è tentato dall’Inter Miami (l’Equipe)

“Il rinnovo sta diventando sempre più complicato. Messi vorrebbe andare a Miami dove la sua famiglia immagina di stabilirsi”

L’Equipe riporta dell’incontro avvenuto tra il padre di Messi e la dirigenza del Psg per prolungare il contratto del sette volte Pallone d’Oro.

Purtroppo per Campos, uomo mercato del Psg, l’accordo non è stato raggiunto e l’ex Barça continua a prendere tempo.

Scrive il quotidiano francese:

“A gennaio il club era ottimista per un rapido rinnovo. Al momento, invece, il clan Messi non accetta l’offerta di una proroga di un anno, che corrisponde all’opzione prevista nel contratto firmato nell’agosto 2021 ma rivisitato a causa dei vincoli finanziari che gravano oggi sul PSG.”

Jorge Messi, papà della Pulce, è arrivato a Parigi prima degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco proprio per incontrarsi con Campos. Il mancato accordo, come filtra dalla società, è normale. Quello di mercoledì era un incontro preliminare, ce n’è un altro in programma nei prossimi giorni.

Tuttavia l’Equipe scrive di una certa titubanza che filtra dalla famiglia Messi:

“Secondo i parenti del papà del campione del mondo non si è trattato solo di un incontro di cortesia e le porte, spalancate durante i Mondiali, sembrano chiudersi, molto lentamente.”

Oltre “le porte” ci sarebbe l’Inter Miami di cui già si era parlato proprio durante i Mondiali. Beckham aveva colto l’occasione per parlare direttamente con Messi e magari convincerlo. Continua l’Equipe:

“Se un ritorno al Barcellona fosse davvero preso in considerazione dal giocatore, solo per completare l’avventura europea da dove era iniziata, anche se solo per sei mesi, Messi sarebbe ora tentato di attraversare l’Oceano Atlantico per impegnarsi con l’Inter Miami di David Beckham, dove la sua famiglia immagina di stabilirsi.”

C’è un elemento che andrebbe preso in considerazione e cioè il deterioramento del clima nello spogliatoio parigino. Questo potrebbe incidere molto sulla scelta di Messi.

“Non solo sono peggiorati i risultati della squadra dopo il Mondiale, ma è peggiorata anche l’atmosfera negli spogliatoi, una situazione che poco apprezza e se lui “è felice a Parigi”, come ripete il suo entourage, non ha ancora rinnovato la affitto della sua villa a Neuilly-sur-Seine che terminerà anch’esso il prossimo giugno.“

