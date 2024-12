Italiano: «Oggi ho portato le paste e chiesto ai ragazzi un regalo per il mio compleanno»

A Sky: «Ora cercheremo di dare battaglia contro questa squadra forte che ha fatto tanti punti in questa nuova Champions, che in casa si esprime bene»

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano ha parlato così ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Benfica-Bologna, sfida decisiva per i rossoblù nel cammino di Champions League, visto che solo una vittoria può tenere vivo il sogno dei felsinei di qualificarsi per i playoff:

«Un altro stadio meraviglioso nel nostro cammino, un’altra partita bellissima, in un’atmosfera caldissima e contro una squadra di altissimo livello che dovremo affrontare nel migliore dei modi. Le ultime tre partite possono dire tanto per quello che può essere il nostro percorso e la nostra crescita, dobbiamo cercare di fare risultato come abbiamo sempre fatto.

Oggi ho portato le paste, abbiamo fatto un brindisi per il mio compleanno e ho chiesto ai ragazzi un regalo importante. Lo so che danno sempre l’anima, l’impegno ce lo mettono sempre, abbiamo messo anche qualità nel nostro percorso Champions, ma abbiamo incontrato squadra di grandissimo valore, forse potevamo fare di più in casa, ci siamo andati vicini, abbiamo fatto grandi prestazioni, è mancato il dettaglio che in questa competizione fa la differenza».

Italiano sa che a Lisbona non sarà affatto facile e ha preparato i suoi ragazzi a un incontro estremamente complicato, specie al Da Luz dove i lusitani sanno trasformarsi:

«Ora cercheremo di dare battaglia contro questa squadra forte che ha fatto tanti punti in questa nuova Champions, che in casa si esprime bene. Abbiamo visto le partite del Benfica, sappiamo che qui in casa si trasformano, ma noi dobbiamo cercare di rispondere come abbiamo fatto a Liverpool e a Birminghan, contro l’Aston Villa. Hanno giocatori esperti in difesa come Otamendi, attaccanti forti che segnano e stappano le partite, saluterò volentieri Cabral, abbiamo vissuto due anni intensi e bellissimi insieme».

