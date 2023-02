L’Inter non batte nemmeno la Sampdoria e va a meno 15 dal Napoli

La squadra di Inzaghi non va oltre lo 0-0 in casa della penultima in classifica e si allontana ulteriormente dalla capolista

L’Inter pareggia con la Sampdoria 0-0 ed è a meno 15 dal Napoli. I nerazzurri (in giallo) nonostante i venticinque tiri in porta non hanno vinto in casa della penultima in classifica e il vantaggio della squadra di Spalletti è ulteriormente aumentato di due punti. Tensione in campo tra Barella e Lukaku che si mandano a quel paese.

La classifica adesso è

Napoli 59

Inter 44

Atalanta 41

Roma 41

Milan 41

Lazio 39

