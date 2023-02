Inter, Lukaku litiga con Barella a Marassi: «Basta, non si fa così. Figlio di puttana» (VIDEO)

L’Inter pareggia a Marassi con la Samp, la tensione è palpabile. Lukaku sbaglia, Barella sbraccia. Il belga non ci sta e inizia a gridare contro il compagno

Quando le cose in campo per l’Inter vanno male, spesso Barella, preso dalla frustrazione, inizia a sbracciare . Un suo gesto tipico, che manifesta nervosismo. Stavolta, però, dall’altro lato c’era Lukaku, che non ha gradito e ha cominciato a inveire contro il compagno. L’episodio è raccontato dalla Gazzetta dello Sport, su Twitter altri particolari.

A Marassi si gioca Sampdoria-Inter. Il punteggio, al momento, è fermo sullo 0-0. L’Inter attacca ma la Samp resiste, nulla da fare per sbloccare il risultato. Al 38′ del primo tempo Lukaku ha sbagliato un controllo, racconta la rosea e Barella ha cominciato a sbracciare vistosamente come suo solito lamentandosi dell’errore del belga. Ma Lukaku non ha per nulla gradito e ha iniziato a gesticolare vistosamente dicendo: «Basta! Basta! Non si fa così», come si vede bene dal labiale. Qualcuno, su Twitter, sostiene che Lukaku abbia detto al compagno: «Vaffanculo figlio di puttana».

Aria arcobaleno in casa Inter. Lukaku chiama figlio di puttana Barella. Tutto sotto controllo. pic.twitter.com/FJGFADMaLR — Il Fratello di Zielu (@zielulife2) February 13, 2023

Lukaku deu uma bronca danada em Barella por causa das reiteradas reclamações do meia. “Nico, Nico! Não faça mais isso. Não faça. Chega! Vá tomar no cu, filho da puta”, disse o belga. pic.twitter.com/dPp3YiXRO7 — Calciopédia (@calciopedia) February 13, 2023

