La Faz: «Il Napoli scuote la gerarchia europea cementata da denaro e tradizione»

“Gioca un calcio migliore rispetto ai soliti sospetti di Barcellona, ​​​​Madrid, Londra, Manchester, Liverpool, Monaco di Baviera e Parigi”

Sul Napoli piovono elogi da mezza, anzi da tutta, Europa. Forse quello definitivo lo scrive Peter Hess sulla Faz.

Il quotidiano di Francoforte non si tiene: ogni tanto, scrive, ogni “pochi anni, una squadra in Europa riesce a elevarsi giocosamente al di sopra delle altre, a scuotere la gerarchia ancestrale che sembra cementata dal denaro e dalla tradizione, e a giocare un calcio migliore rispetto ai soliti sospetti di Barcellona, ​​​​Madrid, Londra, Manchester, Liverpool, Monaco di Baviera e Parigi. Ciò non porta sempre a titoli come successo. Il Porto, o all’Ajax, il Borussia Dortmund o lo Shakhtar Donetsk hanno rubato il cuore degli amanti del calcio per le emozionanti interpretazioni del loro sport. Quest’anno è il Napoli che incanta e impressiona”.

“In realtà è già stato detto tutto su una squadra che guida la classifica” in Italia, continua il pezzo. “Spalletti ha trasformato il Napoli in un’affascinante macchina in cui ogni ingranaggio lavora insieme, una costruzione complessiva elegante e robusta, tanto efficace quanto bella da vedere. Soprattutto: il suo meccanismo non è soggetto a guasti”.

